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منطقة نجران

غرفة الأحساء تستضيف ورشة عمل (حصر معوقات وتحديات القطاع الخاص).. صباح الأربعاء

غرفة الأحساء تستضيف ورشة عمل (حصر معوقات وتحديات القطاع الخاص).. صباح الأربعاء
http://almnatiq.net/?p=766933
المناطق - الأحساء

ضمن توجه مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية ودور وزارة التجارة والاستثمار لإعداد خطة عمل للمساهمة في تحسين بيئة الأعمال بالقطاع الخاص، تستضيف غرفة الأحساء بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، ورشة عمل (حصر معوقات وتحديات القطاع الخاص) وذلك صباح يوم الأربعاء 5 محرم 1441هـ الموافق 28 أغسطس 2018م الساعة 10:30 صباحًا بقاعة الشيخ ناصر الزرعة -رحمه الله- بمبنى الغرفة الرئيسي.

ويأتي انعقاد الورشة في إطار علاقات التنسيق والتعاون بين الغرفة وكافة الجهات المعنية والمختصة لتحقيق هدف التواصل مع القطاع الخاص بشكل مستمر لحصر التحديات والعوائق التي تواجه بيئة الأعمال ومن ثم دراستها واقتراح الحلول والمبادرات لها بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال في المملكة والارتقاء بها في المستويات العالمية تحقيقًا للأهداف الوطنية التي تتماشى مع برنامج التحوّل الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030م.

وأوضح الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك أمين عام الغرفة أن الورشة تهدف إلى حصر معوقات وتحديات قطاع الأعمال بالأحساء والحلول المقترحة لها وكذلك تقديم مبادرات نوعية تساهم في تطور ونماء قطاع الأعمال بالأحساء مرحّبًا بفريق عمل الورشة في الأحساء، مؤكدًا أهمية مواكبة الزخم الكبير الذي تشهده بلادنا في إطار جهود ومبادرات تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين أداء بيئة الأعمال وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.

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