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المملكة تترأس اجتماع الجامعة العربية لإعادة تقييم الاتفاقيات في مجال النقل المختلفة

المملكة تترأس اجتماع الجامعة العربية لإعادة تقييم الاتفاقيات في مجال النقل المختلفة

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المملكة تترأس اجتماع الجامعة العربية لإعادة تقييم الاتفاقيات في مجال النقل المختلفة

المملكة تترأس اجتماع الجامعة العربية لإعادة تقييم الاتفاقيات في مجال النقل المختلفة
http://almnatiq.net/?p=766936
المناطق - واس

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال الاجتماع المشترك للجان الفنية للنقل البري والبحري والمتعدد الوسائط برئاسة المملكة، ومشاركة وفود من قطاعات النقل المختلفة في الدول العربية.
وقالت مديرة إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الدكتورة دينا الظاهر في تصريح على هامش الاجتماع : إن ممثلي قطاعات النقل العربية يناقشون على مدى ثلاثة أيام عدد من الموضوعات في مقدمتها ورقة العمل المقدمة من دولة الكويت بشأن مراجعة حالة الاتفاقيات العربية في مجال النقل بهدف تقييم وتطوير هذه الاتفاقيات لمواكبة المتغيرات العالمية في مجال النقل .
وأشارت إلى أن الورقة تتضمن آلية من عدة مراحل لتفعيل الاتفاقيات العربية في مجال النقل من أجل مواءمة هذه الاتفاقيات مع نظيرتها الدولية، موضحة أن الاجتماع سيناقش أيضًا مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية بعد أن تلقت الأمانة العامة للجامعة ملاحظات من بعض الدول العربية خصوصًا من الأردن والكويت وسلطنة عُمان والسودان حول هذا الموضوع من أجل الأخذ بها.
كما يبحث الاجتماع دراسة مشروع إنشاء البوابة الإلكترونية العربية لتسهيل النقل والتجارة بهدف تحديث عناصر هذه الدراسة في ضوء المستجدات الحالية تنفيذًا لقرار وزراء النقل العرب في دورته 30 لعام 2017 بشأن مشروع إنشاء هذه البوابة وتدبير التمويل اللازم لها .

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