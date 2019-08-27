تعيين العميد مظلي د.المويشير مديراً لشرطة محافظة القريات

الجوف - محمد الحسن

صدر قرار معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي بتعيين العميد مظلي دكتور تركي بن عبدالرحمن المويشير مديراً لشرطة محافظة القريات .

وقد تدرج العميد “المويشير” في العديد من المناصب القيادية في شرطة منطقة الجوف من ضمنها: مساعداً لمدير شرطة منطقة الجوف للتخطيط والتطوير ومديراً لإدارة العلاقات العامة والإعلام.

من جانبه، عبّر العميد تركي عبر” عن شكره لمعالي مدير الأمن العام على هذه الثقة التي ستكون حافزاً له بمشيئة الله لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن .