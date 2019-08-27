مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بنجران يلتقي بمدير إدارة الشؤون الدينية بالقوات المسلحة بالمنطقة

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التقى فضيلة مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي بمكتبه اليوم بمقر الفرع سعادة مدير إدارة الشؤون الدينية بالقوات المسلحة بالمنطقة العقيد الركن عبداللطيف العليوة بمناسبة انتهاء فترة عمله، حيث أشاد العليوة بما قدمه فرع الوزارة من جهود في الفترة الماضية وشكره على الجهود المبذولة من خلال البرامج والأنشطة المقدمة للمرابطين.

وقد رافقه في هذه الزيارة سعاده الرائد الركن / معيض بن جابر القحطاني، والذي تولى إدارة الشؤون الدينية بالقوات المسلحة خلفا للعليوة، وقد بارك الشيخ العصيمي للرائد الركن/ القحطاني ذلك داعيا الله لة التوفيق والسداد.

وقدّم العصيمي خلال اللقاء عرضاً شاملا عن البرنامج التوجيهي الذي ينفذه الفرع في عدد من القطاعات الحدودية، والذي يشمل الدروس والمحاضرات والكلمات والجولات الدعوية، وما يقدمه الفرع من تأمين الفرش وصيانة لأعمال الكهرباء والسباكة لمصليات المرابطين بدعم وتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مؤكداً استمرار التعاون المشترك بين الفرع والقطاعات العسكرية وتكثيف الجهود الدعوية، وإيصالها لكل الوحدات العسكرية المرابطة على الحد الجنوبي بمشيئة الله تعالى، داعيا الله تعالى أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وأن يمنّ بالنصر والتمكين للجنود المرابطين.