احدث الأخبار

وفاة والد الاعلامي علي بن عبده الجبيلي اثر أزمة قلبية
مجتمع المناطق
 أمير الشرقية يطلع على تقرير لفرع المالية بالشرقية عن “خرص التمور”
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس القطاع الشمالي الغربي لشركة المياه الوطنية
أبرز المواد
 وزارة العدل تطلق خدمة الترجمة الفورية لفئة الصم في مرافقها العدلية
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يقرر تحديد الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
أبرز المواد
 فرص واعدة تنتظر الحرفيين والحرفيات بالأحساء
المنطقة الشرقية
 مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بنجران يلتقي بمدير إدارة الشؤون الدينية بالقوات المسلحة بالمنطقة
منطقة نجران
 تعيين العميد مظلي د.المويشير مديراً لشرطة محافظة القريات
منطقة الجوف
 أمير منطقة تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ سداد الفاخري
المنطقة الشرقية
 العدل تدعو 593 من المتقدمين والمتقدمات على وظائف المرتبة السادسة في منطقة الرياض
أبرز المواد
 ماكرون : الخلافات حول الملف الإيراني قد تؤدي لتصعيد يهدد المنطقة
أبرز المواد
 المملكة تترأس اجتماع الجامعة العربية لإعادة تقييم الاتفاقيات في مجال النقل المختلفة
أبرز المواد
وفاة والد الاعلامي علي بن عبده الجبيلي اثر أزمة قلبية

وفاة والد الاعلامي علي بن عبده الجبيلي اثر أزمة قلبية

مجتمع المناطق
أمير الشرقية يطلع على تقرير لفرع المالية بالشرقية عن “خرص التمور”

أمير الشرقية يطلع على تقرير لفرع المالية بالشرقية عن “خرص التمور”

أبرز المواد
أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس القطاع الشمالي الغربي لشركة المياه الوطنية

أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس القطاع الشمالي الغربي لشركة المياه الوطنية

أبرز المواد
وزارة العدل تطلق خدمة الترجمة الفورية لفئة الصم في مرافقها العدلية

وزارة العدل تطلق خدمة الترجمة الفورية لفئة الصم في مرافقها العدلية

أبرز المواد

وفاة والد الاعلامي علي بن عبده الجبيلي اثر أزمة قلبية

وفاة والد الاعلامي علي بن عبده الجبيلي اثر أزمة قلبية
http://almnatiq.net/?p=766974
جازان - فضة عطيف

انتقل الي رحمة الله تعالى فجر هذا اليوم الثلاثاء الشيخ عبده بن علي الجبيلي أحد أعيان محافظة صامطه وذلك إثر نوبة قلبيه.
والفقيد والد كلا من الأستاذ يحي بن عبده الجبيلي مدير شئون الموظفين بمستشفى صامطه سابقا
والإعلامي علي بن عبده الجبيلي مدير إدارة الإستثمار والسياحه بإمارة المنطقه
وشقيق الأديب المعروف الشيخ يحي بن علي الجبيلي مدير عام الشؤون الماليه والإدارية بالأمن العام سابقا وأخ كلا من يحي جبيلي بمركز الموسم
وعبدالرحمن الجبيلي ببلدية الموسم وصالح بإدارة المجاهدين بجازان وخال د. عبده محمد عواجي.. ود. على محمد عواجي رئيس قسم السياحه والآثار بجامعة جازان.
وسيصلى عليه بعد صلاة عصر غد الأربعاء والدفن بمقبرة الجراديه الغربيه.
ويستقبل ذويه العزاء في استراحة بلدية محافظة صامطه.
و”المناطق ” تدعو الله القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانالله وانا اليه راجعون

روابط ذات صلة

محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على الشهيد العريف ” الحبيب “

محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على الشهيد العريف ” الحبيب “
سمو أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين الرقيب قاسم شراحيلي والرقيب إبراهيم إدريس

سمو أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين الرقيب قاسم شراحيلي والرقيب إبراهيم إدريس
الطيران العمودي ينقل مصاب فشل كلوي من فرسان لأحد مستشفيات جازان

الطيران العمودي ينقل مصاب فشل كلوي من فرسان لأحد مستشفيات جازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*