تعليم تبوك يعقد اللقاء الأول مع قيادات المدارس من الجنسين

المناطق - تبوك

عقد مدير عام التعليم في منطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري لقاء مع قادة المدارس ووكلائها وقائدات المدارس والوكيلات في منطقة تبوك عبر الشبكة المغلقة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد والذي نظمه قسم القيادة المدرسية وذلك بحضور المساعد لشؤون تعليم البنين ماجد القعير والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور سلطان العنزي والمساعدة لشؤون تعليم البنات نجلاء الشامان.

وأكد العمري أن تحفيز القائد للمعلمين في الميدان يسهم في رفع القدرات الإنتاجية ويؤثر في جميع عناصر العملية التعليمية مبيناً أن التحفيز يعد أحد أهم عوامل إيجاد الدافعية نحو التقدم في أي بيئة خاصة البيئة التعليمية داعياً قادة وقائدات المدارس إلى توسيع مجال التحفيز الإيجابي في المجتمع المدرسي لما له من آثار نفسية حسنة.

كما تناول مدير التعليم خلال اللقاء الأدوار الكبيرة التي يتصدى لها قادة وقائدات المدارس في توجيه العمل التعليمي داخل محيط كل مدرسة بكل كفاءة وجدية ومد جسور التعاون والتعاضد والألفة بين المعلمين والطلاب في مدارس البنين وبين المعلمات والطالبات في مدارس البنات كما حث على أهمية الحوار المتواصل مع الطلاب والطالبات واحتوائهم ضمن البيئة التربوية والتعليمية وتنمية الحس الوطني بداخلهم وتعزيز مشاعر الولاء والانتماء لديهم من أجل المحافظة على المقدرات الوطنية ومن ذلك نظافة مدارسهم والإسهام في تحسين بيئتها بتعاون المجتمع المدرسي مشيراً إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على قادة المدارس والمعلمين في تربية النشء وتوفير البيئة التربوية التعليمية المناسبة للطلاب وتنمية مواهبهم وإبداعاتهم متطلعاً لتوظيف التقنية ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لتعزيز ودعم العملية التعليمية في المدارس.