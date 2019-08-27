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إطلاق مسابقة لأفضل فكرة تطبيق إلكتروني لتشجيع الشباب على الابتكار

إطلاق مسابقة لأفضل فكرة تطبيق إلكتروني لتشجيع الشباب على الابتكار

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إطلاق مسابقة لأفضل فكرة تطبيق إلكتروني لتشجيع الشباب على الابتكار

إطلاق مسابقة لأفضل فكرة تطبيق إلكتروني لتشجيع الشباب على الابتكار
http://almnatiq.net/?p=766994
الدمام - عبدالله السعيدي

أطلق مركز الأمير تركي بن محمد بن فهد للإبداع وريادة الأعمال بجامعة الأمير محمد بن فهد، مسابقة لأفضل فكرة تطبيق إلكتروني للأجهزة الذكية، بهدف تشجيع الشباب على الابتكار والمبادرة في تعزيز قدراتهم التكنولوجية في مجال التطبيقات.

ويصل مجموع الجوائز المالية للمسابقة إلى ١٠٠ ألف ريال، ويحق مشاركة كل الأفراد من الجنسين والمقيمين، والمؤسسات والشركات في المملكة، والمؤسسات التعليمية بأنماطها ومستوياتها كافة، والأجهزة والإدارات الحكومية، والمؤسسات والجمعيات الحكومية، والمؤسسات والهيئات غير الحكومية.

وتقرّر أن يكون آخر موعد لقبول المشاركات في شهر سبتمبر المقبل، فيما ستعلن أسماء الفائزين في أكتوبر من العام الجاري.

وقال نائب مدير جامعة الأمير محمد بن فهد، الدكتور فيصل بن يوسف العنزي: تهدف مسابقة أفضل فكرة تطبيق إلكتروني، إلى تشجيع الشباب على الابتكار والمبادرة في تعزيز قدراتهم التكنولوجية في مجال التطبيقات للأجهزة الذكية، وتفعيل واحتضان الطاقات الشبابية المبدعة في مجالات التقنية في المملكة.

وأضاف: مركز الأمير تركي بن محمد بن فهد للإبداع وريادة الأعمال بالجامعة سيتكفل بتقييم وتقديم الدعم الكامل للتطبيقات الفائزة في هذه المسابقة.

وأردف: الهدف العام من إطلاق هذه المسابقة هو إيجاد واستنباط حلول لمشكلات عدة لخدمة المجتمع على نحو أفضل، واستهداف الاحتياجات الاجتماعية الأكثر إلحاحاً في مجالات عدة، مثل “التعليم، السياحة، المدينة الذكية، الخدمات الطبية، الطاقة، الرعاية الصحية، إدارة الموال، البيئة المستدامة والاتصالات”.

وتابع: المسابقة تستهدف الشباب السعودي من الجنسين على مختلف المستويات العلمية والمهنية على حد سواء، وتشمل “طلبة المدارس في المملكة، طلبة الجامعات، المهنيين في مجال البرمجة، وسيكون مكان التنفيذ في مقر الجامعة.

وللتسجيل والاستفسار يمكن زيارة الرابط التالي: http://ptcce.pmu.edu.sa/competition/index.aspx

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