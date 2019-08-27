بلدية صفوى تتلف 480 كلغم مواد غذائية فاسدة

أتلفت بلدية صفوى أمس ( الاثنين ) 480 كلغم من اللحوم والفواكه والخضروات و التمور الفاسدة بسبب تخزينها بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية، و ذلك ضمن حملة ” الرقابة البلدية ” المستمرة لمختلف المنشآت و المحال العاملة في المحافظة و قراها.

وأوضح رئيس بلدية القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن الفرق الرقابة تمكنت من ضبط مواد غذائية بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية، مشيرا الى أن عملية الضبط جاءت نتيجة الجولات التفتيشية المستمرة ضمن حملة الرقابة، مؤكدا أن البلدية قامت بتطبيق لائحة الغرامات و الجزاءات على أصحاب تلك المواد الغذائية.

وأوضح بأن البلدية تقوم بالجولات والزيارات التفتيشية للبقالات ومحلات بيع المواد الغذائية والبوفيهات، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية..

وأبان أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملة على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، كما تسعى أيضا إلى الحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيا في الوقت نفسه إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز (940) .