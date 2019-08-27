ملتقى للغة الانجليزية بالجبيل الصناعية

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برعاية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي انطلقت صباح أمس الثلاثاء أعمال الملتقى السنوي لمعهد اللغة الإنجليزية بعنوان الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تعليم اللغة المدمج :إطلاق الإمكانات. والذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل وذلك على مدى يومين في مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية بمشاركة عدد من المختصين والمتحدثين في مجال تعليم اللغة الإنجليزية على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأكد مدير معهد اللغة الإنجليزية بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أنور الزهراني في كلمة له خلال افتتاح الملتقى أن الهيئة الملكية ومنذ عام 1978 تبنت اللغة الإنجليزية كلغة أساسية للتعليم في جميع مؤسساتها التعليمية ما بعد المرحلة الثانوية وبسبب الحاجة الملحة لمنهج مستقل لدراسات اللغة الإنجليزية، تأسيس مركز اللغة الإنجليزية بكلية الجبيل الصناعية عام 2005 م .

واضاف الدكتور الزهراني أنه وفي العام 2016، تأسس معهد اللغة الإنجليزية، كما صمم منهج لغة إنجليزية موحد لقطاع التعليم وذلك لضمان الجودة ولخدمة المجتمع بشكل أفضل. حيث أصبح المعهد من الرواد في تقديم اللغة الإنجليزية ليس في مدينة الجبيل الصناعية فحسب، بل أحد أبرز المعاهد في هذا المجال، و يطمحون للتميز على مستوى المملكة العربية السعودية وعلى المستوى العالمي.

عقب ذلك القى المتحدث الرئيسي للملتقى د. طارق الياس الاستاذ المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز كلمته والتي تحدث فيها عن الجيل الجديد للإعلام السعودي وتدريس اللغة الإنجليزية، والفرص المتاحة للتعليم العالي بالسعودية والعلاقة بين الجيل الإعلامي الجديد في السعودية وتعليم اللغة الإنجليزية وتأثير هذه العلاقة على سياسة التعليم العالي. واشار د. الياس إلى ضرورة التجديد والإبداع في طرق التعليم في ظل ثورة وسائل التواصل الاجتماعي لتلبية احتياجات هذا الجيل المتأثر بما يدور في وسائل التواصل.

ثم استعرض الطالب علاء عبد ربة احد نماذج معهد اللغة الإنجليزية تجربته في المعهد وكيف استفاد منها في مجال عمله .عقب ذلك كرم الرئيس التنفيذي المتحدث الرئيسي ورعاة الملتقى.

وتواصلت اعمال الملتقى بالجلسة الأولى تحدث فيها الدكتور عثمان برناوي من الهيئة الملكية بالجبيل وينبع عن اللغويات التطبيقية البطيئة. فيما ناقش كريس سوتن الاستشاري الخبير في التعليم الدولي والمتخصص في تدريس اللغة الإنجليزي بجامعة كامبردج تضمين التفكير النقدي والمهارات الحديثة الأخرى في الصفوف الدراسية، ثم استعرض د. بالهيئة الملكية للجبيل وينبع على الحوري موضوع التحفيز بواسطة الشك وعدم التأكيد. عقب ذلك تناولت السيدة دانا وينز استشارية إدارة المعلومات والمعرفة بمنظمة شركاء المعرفة الدولية محور اللغة الإنجليزية لغير المتحدثين بها والطلاقة الرقمية.

فيما ركز مدير مشروع خدمات التعليم والتدريب الامريكية – الشرق الأوسط المحدودة السيد برانت كورلي على خرافات حول اختبار التوفل عبر الأنترنت.

واختتم اليوم الأول للملتقى بحلقة نقاش عن برامج اللغة الإنجليزية في السنوات التحضيرية في تعليم اللغة الإنجليزية وإطلاق الإمكانيات للمتعلمين السعوديين.

يشار إلى أن الملتقى السنوي لمعهد اللغة الانجليزية سيختتم أعماله اليوم الاربعاء بالعديد من الجلسات.