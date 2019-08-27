مدير جامعة الجوف: الطلبة هم محور اهتمام الجامعة

الجوف - محمد الحسن

التقى معالي مدير جامعة الجوف الأستاذ الدكتور إسماعيل البشري منسوبي الجامعة ومنسوباتها في القريات وطبرجل في لقاء مفتوح تناول خلاله مختلف القضايا العلمية والأكاديمية والإدارية، مشدداً على أن حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي مؤخراً يحتم على الجميع مضاعفة الجهود للمحافظة على هذا المستوى والسعي الحثيث لما

هو أبعد من ذلك حيث تجاوزت جامعة الجوف مرحلة الجامعات الناشئة وصار طموحها المزيد من التقدم مؤسسياً وبرامجياً.

وعدَ معالي مدير الجامعة، خلال لقائه أعضاء هيئة التدريس والموظفين بفرعي الجامعة في القريات وطبرجل، الحصول على الاعتماد الأكاديمي

المؤسسي دليلاً على العمل المؤسسي الذي تنتهجه في ممارساتها، ومواصلة لتحقيق أهدافها ورسالتها ورؤيتها الاستراتيجية والتي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، شاكراً الجميع على جهودهم في تحقيق هذا المنجز.

ووجّه معاليه رسائل إلى أعضاء هيئة التدريس حثّهم فيها على المزيد من التركيز في العلمية الاكاديمية ومخرجاتها والبحث العلمي والنشر،

بالإضافة إلى المشاركات الداخلية والخارجية، مؤكداً أن كل العمليات الحادثة في الجامعة تهدف لخدمة الطلبة حتى يصبحوا لبنة قوية في بناء الوطن.

وطالب أعضاء هيئة التدريس بأن يكونوا أكثر تفاعلاً مع الطلبة باعتبار أن الأستاذ هو الذي يقود العملية وعليه توجيههم نحو التعلم

واستثمار التقنية وأساليب التدريس الحديثة في صناعة عقلية الطلبة توافقاً مع التقدم الذي يشهده العالم.

كما حث جميع أعضاء الهيئة الإدارية على استثمار الوقت ومضاعفة الجهد والمساهمة الفاعلة في مسيرة الجامعة باعتبارهم ركيزة أساسية

في جميع منجزات الجامعة ومهامها، ودعا الدكتور البشري الجميع لبداية جادة للعام الجامعي الجديد وبذل المزيد من الجهد والإخلاص كل في مجال عمله واختصاصه.

وفي ردِّه على مداخلات واستفسارات أعضاء هيئة التدريس، عبَّر معاليه عن سروره بما سمعه من الحضور من طموحات وآمال ومطالبات

للمزيد من التطوير والإنجاز، وأنها تظهر أن الواقع مطمئن في مسيرة الجامعة حيث تضمنت المداخلات جوانب تطويرية أكثر من كونها مطالبات وشكاوى، ولكن الإشكالات محدودة وتوجد في أرقى الجامعات، لأنها ديناميكية وطبيعية وبها حراك مستمر وهو ما يوجِد جوانب من

الخلل أو الإشكالات التي يمكن تجاوزها مع الوقت، منوهاً بالدعم الكبير الذي يحظى به التعليم من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهم الله، ومؤكداً أن الدولة لا تتأخر في دعم أي مجال يمكن أن يسهم في تنمية الوطن وبناء شبابه ويسهل متطلباتهم وهي كلمة يرددها خادم الحرمين الشريفين دائماً، ” وتم توجيهنا من قبل ولاة الأمر بأن خدمة المواطن قبل كل شيء آخر، ونحن كإدارة نعمل على خدمة منسوبيها وطلبتها والمجتمع المحلي وتنميته علمياً وثقافياً “.

كما أشار إلى التحدي الكبير الذي تعيشه الجامعات السعودية في التخصصات النادرة مثل الطب والصيدلة والهندسة وطب الأسنان وغيرها من التخصصات العلمية، مؤكداً أن الجامعة مستمرة في حرصها على اختيار أعضاء هيئة تدريس أكفاء في إطار استراتيجيتها للحصول على الاعتماد البرامجي في التخصصات المتنوعة.

اللقاء الذي حضره وكلاء الجامعة وعمداء كليات القريات وطبرجل ووكيلات الكليات شهد العديد من المداخلات من الحضور شملت نواحي

تطويرية أكاديمياً وإدارياً، تناوب في التعليق عليها مدير الجامعة ووكلائها.

وكان مدير الجامعة قد استهل اللقاء بتهنئة القيادة والوطن بنجاح موسم الحج 1440هـ، حيث قال : ” إن ما تحقق من نجاح لضيوف

الرحمن لتأدية مناسكهم بكل يسر وطمأنينة يأتي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بمتابعة من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ” حفظهما الله” وحكومتنا المباركة، وأسأل الله أن ينعم على الوطن بالمزيد من الاستقرار الأمني والرقي والنجاح في ظل القيادة الرشيدة في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين “.

ورافعاً شكره للقيادة ولأمير المنطقة ونائبه ولمعالي وزير التعليم على الدعم والمتابعة والتوجيه في كل شؤون الجامعة .