لمواكبة رؤية نادي الفروسية .. البدء بأعمال الصيانة و التطوير في ميدان فروسية الخفجي

الخفجي _ سطام الفروان

بدأت أعمال الصيانة و التطوير في ميدان فروسية الخفجي منذ الأحد الماضي والتي تستمر لمدة حوالي أسبوعين.

حيث ذكر مراقب الميدان “فلاح العنزي” بأن المرحلة الأولى لأعمال الصيانة والتطوير بدأت على أرضية المضمار حيث تمت بمساندة من معدات بلدية الخفجي بالشكر الجزيل على مساندتهم البناءة والغير مستغربه ، وكانت هي الأبرز و الأثقل من حيث الكم متصله بأعمال قياس التربه ومعرفه مواطن الضعف والقوة على المضمار، أما المرحلة الثانية ترتكز على الكيفيه مربوطه بتسوية المناطق الضعيفه بالسليمه اثر التقلبات الجوية والرواسب الترابية لبعض اماكن المضمار إثر الفترة الصيفية وتوقف السباقات ومن ثم البدأ بأعمال تطوير المنصه والمعدات العامه واجهزه الإنطلاق وكذلك الأمور الأخرى التحضيرية للموسم القادم بإذن الله.

وأردف “العنزي” بأن الهدف هو إعادة تهيأة الميدان وتجهيزه تجهيزا تاما لائقا بعد موسم الإجازة، قائما على تعليمات الإدارة ليكون جاهزا لموسم حافل في العام المقبل،

وأيضا تشتمل هذه الصيانه بتوفيق الله على تفادي إصابات الخيل والخياله اثناء السباقات من الناحيه الفنية والإدارية للميدان من اجهزة الإنطلاق والأرضية، وكذلك تطوير لجميع المداخل والمخارج الكهربائية والصوتية وحفاظا للبيانات الفروسيه العامه على اجهزة الميدان.

أما عن العقبات التي واجهت مرحلة الصيانة و التطوير، ذكر “العنزي” بأن العقبه الوحيده هي الوقت وبحمد الله عملنا جاهدين على اغتنامه وذلك بالبدأ بالأرضية مبكرا في شهر اغسطس الجاري لتفادي تعطيل تدريبات الخيل والمدربين في المراحل المتقدمة من التدريب، حيث وضعت الإدارة ممثلة بالاستاذ مفلح البطيني مدير الميدان، خطة عمل و ايضا تضمين الأفكار والمقترحات البناءة لتقدم الميدان والعمل عليها بالتعاون مع جميع أقسامه.

وختم “العنزي” تصريحه قائلا: نيابة عن فريق العمل أشكر الإدارة القائمه على هذا الميدان ممثله برئيس مجلس الإدارة سعادة محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع وكافة اعضاء مجلس الإدارة ومدير ميدان فروسية الخفجي الاستاذ مفلح فلاح البطيني وامين عام الميدان الأستاذ عايد سعود العازمي، على الثقه المطلقه للقيام بمهامنا الميدانية والعمل على أعمال الصيانه والتطوير والأعمال الفنية بكافه أنواع الدعم لإستكمال مابدأناه وايضا بما يساعد على قربنا من هوايتنا الحبيبه علينا وهي الفروسية ونسأل الله تعالى التوفيق للجميع.