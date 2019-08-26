جامعة الباحة تطلق برنامجا تدريبيا لــ 740 من موظفيها

المناطق _ الباحه

برعاية معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتورعبدالله بن يحيى الحسين تطلق وكالة الجامعة للتطوير والجودة ممثلةً في إدارة التطوير الإداري برنامجا تدريبا للموظفين والموظفات خلال الفصل الدراسي الأول.

وأوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة الأستاذ الدكتور فارس بن صالح الغامدي أن هذا البرنامج يأتي تحقيقا لرؤية الجامعة ورسالتها، وضمن خطتها الاستراتيجية في التطوير المستمر للموظفين والموظفات ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم العملية، ومواصلة نموهم المهني ،إضافة إلى إيجاد مقومات البيئة الإدارية المثلى داخل الجامعة.

حاثًا الموظفين والإداريين بالجامعة للاستفادة من هذه الفرص التدريبية لتطوير مهاراتهم في جميع الجوانب الإدارية والسلوكية.

مشيراً إلى أنّه سيتبع هذا البرنامج تنفيذ عدد من البرامج التطويرية لمنسوبي الجامعة ومتابعة أثر ذلك التدريب من خلال مؤشرات دقيقة وعلمية.

من جهته أوضح مدير إدارة التطوير الإداري فهد بن سعيد آل مجثل أنّ البرنامج يستهدف تدريب أكثر من 740 موظفا وموظفة بواقع عشرين دورة في مجالات متعددة موزعة على 40 يوما خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي1440/1441هـ .

مشيراً إلى أن برامج التدريب تهدف إلى إحداث الأثر الإيجابي على تطبيقات العمل بالصورة المثلى والمخطط لها بفعالية، وعبّر عن شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة، و لوكيل الجامعة للتطوير والجودة على الدعم المستمر لخدمة منسوبي الجامعة ولما يُقدم من دعم مستمر لبرامج التطوير الإداري.