احدث الأخبار

جامعة الباحة تطلق برنامجا تدريبيا لــ 740 من موظفيها
منطقة الباحة
 هيئة الصحفيين تدشن هوية منتدى الإعلام السعودي
أبرز المواد
 لمواكبة رؤية نادي الفروسية .. البدء بأعمال الصيانة و التطوير في ميدان فروسية الخفجي
المنطقة الشرقية
 مدير جامعة الجوف: الطلبة هم محور اهتمام الجامعة
منطقة الجوف
 ملتقى للغة الانجليزية بالجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 بلدية صفوى تتلف 480 كلغم مواد غذائية فاسدة
المنطقة الشرقية
 التحالف : المليشيا الحوثية تطلق صاروخاً بالستياً من محافظة (عمران/مديرية حرف سفيان) وسقوطه في محافظة (صعده)
أبرز المواد
 إطلاق مسابقة لأفضل فكرة تطبيق إلكتروني لتشجيع الشباب على الابتكار
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف: “الشراكة المجتمعية” وسيلة لتحقيق الأهداف والغايات
أبرز المواد
 مستشفى شرق جدة يطلق حملة “صحتي في مدرستي” تزامناً مع العام الدراسي الجديد
منطقة مكة المكرمة
 تعليم تبوك يعقد اللقاء الأول مع قيادات المدارس من الجنسين
منطقة تبوك
 مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض نتائج قياس أداء الأجهزة العامة للربع الثاني 2019
أبرز المواد
جامعة الباحة تطلق برنامجا تدريبيا لــ 740 من موظفيها

جامعة الباحة تطلق برنامجا تدريبيا لــ 740 من موظفيها

منطقة الباحة
هيئة الصحفيين تدشن هوية منتدى الإعلام السعودي

هيئة الصحفيين تدشن هوية منتدى الإعلام السعودي

أبرز المواد
لمواكبة رؤية نادي الفروسية .. البدء بأعمال الصيانة و التطوير في ميدان فروسية الخفجي

لمواكبة رؤية نادي الفروسية .. البدء بأعمال الصيانة و التطوير في ميدان فروسية الخفجي

المنطقة الشرقية
مدير جامعة الجوف: الطلبة هم محور اهتمام الجامعة

مدير جامعة الجوف: الطلبة هم محور اهتمام الجامعة

منطقة الجوف

جامعة الباحة تطلق برنامجا تدريبيا لــ 740 من موظفيها

جامعة الباحة تطلق برنامجا تدريبيا لــ 740 من موظفيها
http://almnatiq.net/?p=767025
المناطق _ الباحه
برعاية معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتورعبدالله بن يحيى الحسين تطلق وكالة الجامعة للتطوير والجودة ممثلةً في إدارة التطوير الإداري برنامجا تدريبا للموظفين والموظفات خلال الفصل الدراسي الأول.
وأوضح  وكيل الجامعة للتطوير والجودة الأستاذ الدكتور فارس بن صالح الغامدي أن هذا البرنامج يأتي تحقيقا لرؤية الجامعة ورسالتها، وضمن خطتها الاستراتيجية في التطوير المستمر للموظفين والموظفات ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم العملية، ومواصلة نموهم المهني ،إضافة إلى إيجاد مقومات البيئة الإدارية المثلى داخل الجامعة.
حاثًا الموظفين والإداريين بالجامعة للاستفادة من هذه الفرص التدريبية لتطوير مهاراتهم في جميع الجوانب الإدارية والسلوكية.
مشيراً إلى أنّه سيتبع هذا البرنامج تنفيذ عدد من البرامج التطويرية لمنسوبي الجامعة ومتابعة أثر ذلك التدريب من خلال مؤشرات دقيقة وعلمية.
من جهته أوضح مدير إدارة التطوير الإداري فهد بن سعيد آل مجثل أنّ البرنامج يستهدف تدريب أكثر من 740 موظفا وموظفة بواقع عشرين دورة في مجالات متعددة موزعة على 40 يوما خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي1440/1441هـ .
مشيراً إلى أن برامج التدريب تهدف إلى إحداث الأثر الإيجابي على تطبيقات العمل بالصورة المثلى والمخطط لها بفعالية، وعبّر عن شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة، و لوكيل الجامعة للتطوير والجودة على الدعم المستمر لخدمة منسوبي الجامعة ولما يُقدم من دعم مستمر لبرامج التطوير الإداري.

روابط ذات صلة

السياري يرأس الاجتماع التحضيري لليوم الوطني

السياري يرأس الاجتماع التحضيري لليوم الوطني
أمير ⁧‫الباحة‬⁩ يترأس الاجتماع الدوري لوكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ومديري الإدارات الأمنية بالمنطقة

أمير ⁧‫الباحة‬⁩ يترأس الاجتماع الدوري لوكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ومديري الإدارات الأمنية بالمنطقة
أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*