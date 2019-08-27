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التدريب التقني والمهني تعلن عن أسماء المرشحات لشغل الوظائف التدريبية

التدريب التقني والمهني تعلن عن أسماء المرشحات لشغل الوظائف التدريبية
http://almnatiq.net/?p=767028
المناطق _ الرياض
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  عن أسماء المرشحين لشغل الوظائف التدريبية المعلنة في المسابقة الوظيفية التدريبية النسائية رقم (370) لعام 1440ه، والمعلن التقديم عليها بموقع المؤسسة الإلكتروني خلال الفترة من 08/10/1440هـ وحتى 13/10/1440هـ.
فعلى المرشحات الواردة أسمائهم أدناه التكرم باستكمال إجراءات التعيين والتقيد بالمدد المحددة حسب ما هو موضح أدناه:
1.مراجعة ادارة التدريب التقني للبنات بحي صلاح الدين بالرياض أو مراجعة أقرب كلية تقنية للبنات لمقر اقامتك تابعة للمؤسسة، خلال مده أقصاها يومين عمل من تاريخ 27/12/1440هـ، وذلك للحصول على تحويل لإجراء الفحص الطبي، علماً بأن عدم تقيد المرشحة بالمدة المحددة أعلاه سيترتب على ذلك استبعادها من الترشيح وترشيح الاحتياط دون الرجوع لها.
2.تسليم نموذج الكشف الطبي خلال 5 أيام من تاريخ توقيعه من الإدارة العامة للموارد البشرية أو الوحدة التدريبية، علماً بأن عدم تقيد المرشحة بالمدة المحددة أعلاه سيترتب على ذلك استبعادها من الترشيح وترشيح الاحتياط دون الرجوع لها.
3.تكون المباشرة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ صدور القرار، علماً بأن عدم تقيد المرشحة بالمدة المحددة أعلاه سيترتب على ذلك استبعادها من الترشيح وترشيح الاحتياط دون الرجوع لها.
4.تكون مباشرة المرشحات بعد صدور قرار التعيين، ولن تقبل أي مباشرة قبل صدور القرار.
ونرجو التوفيق للجميع،
إدارة استقطاب وترقيات أعضاء هيئة التدريب
الإدارة العامة للموارد البشرية
للاستفسار آمل التواصل عبر الإلكتروني التالي: [email protected]

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