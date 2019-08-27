احدث الأخبار

جامعة الحدود الشمالية تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لبرنامج التجسير
أبرز المواد
 التدريب التقني والمهني تعلن عن أسماء المرشحات لشغل الوظائف التدريبية
أبرز المواد
 جامعة الباحة تطلق برنامجا تدريبيا لــ 740 من موظفيها
منطقة الباحة
 هيئة الصحفيين تدشن هوية منتدى الإعلام السعودي
أبرز المواد
 لمواكبة رؤية نادي الفروسية .. البدء بأعمال الصيانة و التطوير في ميدان فروسية الخفجي
المنطقة الشرقية
 مدير جامعة الجوف: الطلبة هم محور اهتمام الجامعة
منطقة الجوف
 ملتقى للغة الانجليزية بالجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 بلدية صفوى تتلف 480 كلغم مواد غذائية فاسدة
المنطقة الشرقية
 التحالف : المليشيا الحوثية تطلق صاروخاً بالستياً من محافظة (عمران/مديرية حرف سفيان) وسقوطه في محافظة (صعده)
أبرز المواد
 إطلاق مسابقة لأفضل فكرة تطبيق إلكتروني لتشجيع الشباب على الابتكار
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف: “الشراكة المجتمعية” وسيلة لتحقيق الأهداف والغايات
أبرز المواد
 مستشفى شرق جدة يطلق حملة “صحتي في مدرستي” تزامناً مع العام الدراسي الجديد
منطقة مكة المكرمة
جامعة الحدود الشمالية تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لبرنامج التجسير

جامعة الحدود الشمالية تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لبرنامج التجسير

أبرز المواد
التدريب التقني والمهني تعلن عن أسماء المرشحات لشغل الوظائف التدريبية

التدريب التقني والمهني تعلن عن أسماء المرشحات لشغل الوظائف التدريبية

أبرز المواد
جامعة الباحة تطلق برنامجا تدريبيا لــ 740 من موظفيها

جامعة الباحة تطلق برنامجا تدريبيا لــ 740 من موظفيها

منطقة الباحة
هيئة الصحفيين تدشن هوية منتدى الإعلام السعودي

هيئة الصحفيين تدشن هوية منتدى الإعلام السعودي

أبرز المواد

جامعة الحدود الشمالية تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لبرنامج التجسير

جامعة الحدود الشمالية تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لبرنامج التجسير
http://almnatiq.net/?p=767033
المناطق _ عرعر

أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر, أسماء المرشحين والمرشحات ” أساسي ,، احتياط ” للقبول في برامج التجسير بالجامعة في تخصص “تقنية مختبرات طبية وتخصص التمريض ممن انطبقت عليهم شروط الترشيح للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1440 / 1441هـ .
وأهابت العمادة بجميع المرشحين والمرشحات بأهمية التواصل مع العمادة لإكمال المسوغات اللازمة للترشيح النهائي في موعد أقصاه نهاية دوام الخميس 13 محرم 1441هـ .

روابط ذات صلة

التدريب التقني والمهني تعلن عن أسماء المرشحات لشغل الوظائف التدريبية

التدريب التقني والمهني تعلن عن أسماء المرشحات لشغل الوظائف التدريبية
هيئة الصحفيين تدشن هوية منتدى الإعلام السعودي

هيئة الصحفيين تدشن هوية منتدى الإعلام السعودي
التحالف : المليشيا الحوثية تطلق صاروخاً بالستياً من محافظة (عمران/مديرية حرف سفيان) وسقوطه في محافظة (صعده)

التحالف : المليشيا الحوثية تطلق صاروخاً بالستياً من محافظة (عمران/مديرية حرف سفيان) وسقوطه في محافظة (صعده)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*