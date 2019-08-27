محافظ صبيا يترأس اجتماع المجلس المحلي ويناقش تنفيذ الخدمات التنموية بالمحافظة

صبيا _ شذى عادل

ترأس سعادة محافظ صبيا الأستاذ منصور بن زيد الدواد صباح اليوم الثلاثاء , جلسة المجلس المحلي بحضور أعضاء المجلس

وذلك لمناقشة المشاريع الحيوية للمحافظة المتعثرة منها وتذييل العقبات لتنفيذها .

ورفع الدواد، خلال الجلسة شكره لصاحب السمو الملكي الأميرمحمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير المنطقىة بالأنابة, على الدعم الذي تجده المحافظة في جميع المجالات، وما تشهده من تنمية شاملة وفق رؤية المملكة 2030، مؤكداً على جميع الإدارات العمل على خدمة المواطنين

وجرى خلال الجلسة مناقشة التوصيات السابقة والمرفوعة لمجلس المنطقة وما أستجد عليها من أعمال ، واستعراض المشاريع المعتمدة وسرعة تنفيذها والتعاون بين القطاعات الحكومية والمجلس كما تم مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.

وفِي نهاية الاجتماع ثمن محافظ صبيا جهود الإدارات الحكومية ومشدداً في الوقت نفسة على مضاعفة الجهود لخدمة المواطنين وفقاً لتوجيهات ولاة الامر حفظهم الله.