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الرئيس اليمني يثمن موقف المملكة المتحدة الداعم لبلاده

الرئيس اليمني يثمن موقف المملكة المتحدة الداعم لبلاده
http://almnatiq.net/?p=767045
المناطق _ الرياض

التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور اندرو موريسون.
وجرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك منها ما يتصل بأوضاع اليمن وآفاق السلام الممكنة والمتاحة.
واستعرض الرئيس اليمني واقع الأوضاع في اليمن بجوانبه المختلفة ومنها تداعيات الأحداث الذي شهدته العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها.
وثمن هادي موقف المملكة المتحدة في هذا الإطار الداعم لليمن وشرعيته الدستورية ووحدته وثوابته الوطنية.
من جهته قال الوزير البريطاني: “إن موقف المملكة المتحدة واضح وصريح في دعم شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي ووحدة اليمن وأمنه واستقراره, مؤكدين على إيصال هذه الرسالة إلى الجميع بوضوح من خلال اللقاءات المختلفة، وكذلك الحال هو موقف المجتمع الدولي في هذا الإطار”، متطلعين إلى المضيّ قدماً في إنجاح مسار السلام في اليمن.

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