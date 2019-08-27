سمو نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة

المناطق _ جدة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير عام التعليم بالمنطقة المُعين حديثاً الدكتور أحمد الزائدي

وهنأ الأمير بدر بن سلطان، الدكتور الزائدي بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه، كما استمع سموه إلى نبذة عن خطة التعليم

بمكة واستعداداتها للعام الدراسي الجديد.

من جهته عبر مدير تعليم منطقة مكة المكرمة عن شكره وتقديره للأمير بدر بن سلطان، مؤكداً حرص الإدارة ومنسوبيها على العمل بما يحقق الآمال والتطلعات.