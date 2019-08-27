احدث الأخبار

اتحاد الأمن السيبراني يطلق «معسكر طويق» للناشئين بحفر الباطن
أبرز المواد
 إيطاليا تمنع سفينة إنقاذ على متنها عشرات المهاجرين من دخول مياهها
أبرز المواد
 إحالة الإعلامي المصري “عمرو أديب” للتحقيق بسبب تعليقه على “دواء”!
أبرز المواد
 صحفي إيراني مرافق لـ”جواد ظريف” في جولته بالسويد يفاجئه بتصرف لم يتوقعه ..ويفضح عددا من المسؤولين !
أبرز المواد
 6 فلاجز .. مشروع ترفيهي جديد ينضم إلى القدية.. وتركي آل الشيخ يعد بالمزيد
أبرز المواد
 هل يحل التعدد الزوجي مشاكل الأسر؟
أبرز المواد
 تكليف الأخصائي ياسر آل شملان مديراً لمستشفى وادي الدواسر العام
منطقة الرياض
 “البيئة”: انطلاق موسم صيد الروبيان في البحر الأحمر.. سبتمبر المقبل
أبرز المواد
 سقوط جزء محدود من سقف في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز ولا ذكر لإصابات
أبرز المواد
 سمو نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة
أبرز المواد
 الرئيس اليمني يثمن موقف المملكة المتحدة الداعم لبلاده
أبرز المواد
 “شرطة الرياض” تقبض على جناة احتجزوا مقيمًا وقاموا بابتزاز ذويه
أبرز المواد
اتحاد الأمن السيبراني يطلق «معسكر طويق» للناشئين بحفر الباطن

اتحاد الأمن السيبراني يطلق «معسكر طويق» للناشئين بحفر الباطن

أبرز المواد
إيطاليا تمنع سفينة إنقاذ على متنها عشرات المهاجرين من دخول مياهها

إيطاليا تمنع سفينة إنقاذ على متنها عشرات المهاجرين من دخول مياهها

أبرز المواد
إحالة الإعلامي المصري “عمرو أديب” للتحقيق بسبب تعليقه على “دواء”!

إحالة الإعلامي المصري “عمرو أديب” للتحقيق بسبب تعليقه على “دواء”!

أبرز المواد
صحفي إيراني مرافق لـ”جواد ظريف” في جولته بالسويد يفاجئه بتصرف لم يتوقعه ..ويفضح عددا من المسؤولين !

صحفي إيراني مرافق لـ”جواد ظريف” في جولته بالسويد يفاجئه بتصرف لم يتوقعه ..ويفضح عددا من المسؤولين !

أبرز المواد

يستمر حتى 31 مارس

“البيئة”: انطلاق موسم صيد الروبيان في البحر الأحمر.. سبتمبر المقبل

“البيئة”: انطلاق موسم صيد الروبيان في البحر الأحمر.. سبتمبر المقبل
http://almnatiq.net/?p=767055
المناطق _ الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن موسم صيد الروبيان على ساحل البحر الأحمر للمملكة، سيبدأ في الأول من سبتمبر القادم، وينتهي في 31 مارس 2020م، ولمدة 7 أشهر.

وأوضح مدير إدارة المصايد البحرية بالوزارة المهندس خالد الشايع، أن حظر صيد الروبيان سيبدأ في 1 أبريل 2020، بهدف إعطائه الفرصة للتكاثر، إضافة إلى المحافظة على مخزونه الاستراتيجي، والحد من استنزافه بالصيد الجائر.

ودعا الشايع، الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد للصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم، مؤكداً أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال.

روابط ذات صلة

اتحاد الأمن السيبراني يطلق «معسكر طويق» للناشئين بحفر الباطن

اتحاد الأمن السيبراني يطلق «معسكر طويق» للناشئين بحفر الباطن
إيطاليا تمنع سفينة إنقاذ على متنها عشرات المهاجرين من دخول مياهها

إيطاليا تمنع سفينة إنقاذ على متنها عشرات المهاجرين من دخول مياهها
إحالة الإعلامي المصري “عمرو أديب” للتحقيق بسبب تعليقه على “دواء”!

إحالة الإعلامي المصري “عمرو أديب” للتحقيق بسبب تعليقه على “دواء”!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*