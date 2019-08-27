هل يحل التعدد الزوجي مشاكل الأسر؟

المناطق _ إسلام داوود

على الرغم من أن أبغض الحلال عند بعض النساء هو تعدد الزوجات، إلا أن كثيرا منهن باتوا يلجأن للمطالبة بالتعدد للتخلص من مشاكل العنوسة وخصوصا مع ازدياد نسب الطلاق، إلى حد مطالبة بعض السيدات بجعل التعدد “إجباريا” لتحصين النفوس بالحلال.

ويعتبر تعدد الزوجات في المملكة ميسرا، نظرا لأن القيم الاجتماعية لا تتشدد مع الزواج من امرأة أخرى ولهذا فإنه بين الفينة والأخرى تستنجد سيدات بمواقع التواصل الاجتماعي لتشجيع الرجال على الزواج بأكثر من امرأة.

وتتفاوت أسباب اللجوء إلى تعدد الزواجات بين الاستناد إلى السماح بالتعدد في الشريعة الإسلامية، والراحة المادية التي يتمتع بها الرجال في منتصف العمر خصوصا، إلى جانب جملة أسباب أخرى منها انخفاض احتمالات طلب الزوجة الأولى الطلاق بعد مرور سنوات طويلة على الزواج، جراء رغبتها في الحفاظ على أسرتها.

وتطالب الكثير السيدات، الرجال بأن يكونوا أكثر جدية في تحمل المسؤولية تجاه مشكلة العنوسة، التي باتت تؤرقهن وتدفعهن للاستجارة من الرمضاء بالنار من خلال مطلبهن جعل التعدد إجباريا.

أرقام:

وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء دراسة سابقة عن عدد متعددي الزوجات في المملكة، وبلغ عددهم أكثر من نصف مليون رجل متزوجين من امرأتين أو أكثر.

وسجل الرجال الذين يبلغون من العمر ما بين 45 و49 عاما أعلى المعدلات في الزواج من امرأة ثانية، بينما سجل الشباب في العشرينيات من العمر 869 حالة زواج ثانية فقط، حسب ما أوردت صحيفة مكة السعودية.

وأظهرت إحصائية سكانية للمملكة، في عام 2016 أن نسبة النساء في المملكة تبلغ 49.01% من إجمالي السكان، وإن نسبة اللاتي تزوجن في سن أقل من 32 عاما بلغت 97.2% من العدد الإجمالي للمتزوجات، ونسبة من تزوجن بعد 32 عاما وصلت 2.8%.

ووفقا لإحصائية نشرها المتخصص في علم الوبائيات والإحصاء الحيوي الدكتور إبراهيم الجعفري عبر حسابه على تويتر، فإن عدد المتزوجين من أجنبيات في الرياض بلغ أكثر من 29 ألف سعودي في الرياض و40 ألفاً في مكة، ومن بينهم معددون.

ترتيب:

وأظهرت إحصائية الجعفري، أن منطقتي الباحة وحائل تصدرتا مدن المملكة في نسبة التعدد في الزوجات، بينما كانت الأقل بالمنطقة الشرقية وتبوك.

وسجلت الإحصائية أقل النسب في الزواج من الثانية في منطقتي الشرقية وتبوك، حيث تبلغ في الشرقية 0.3% بينما في تبوك 1.3% فيما كانت في الباحة 14.2% كأعلى نسبة في السعودية، بينما احتلت حائل المرتبة الثانية في الأعلى زواجا من الثانية بنسبة 11.8%. وتوزعت النسب المتبقية بين بقية المناطق.

ولم يكشف الدكتور الجعفري الأسباب في ارتفاع نسبة الزواج من الثانية في منطقتي الباحة وحائل وربطها بعوامل اجتماعية أو بيئية، أو أي من الأسباب المحيطة والمؤثرة في هذه الزواجات.

كما لم تؤثر هذه النسب المرتفعة بالمنطقتين في نسب المواليد وارتفاعها في الباحة وحائل، كما لم تخفض نسبة تدني الزواج من الثانية في الشرقية وتبوك من عدد المواليد في هاتين المنطقتين.

حملات:

وفي ظل تفاقم مشكلة العنوسة والطلاق مع تزايد المطالبات بالتعدد، شكل 8 مأذونين مطلع 2017 مجموعة على موقع التراسل الفوري “واتساب” تحت اسم “تعدد النساء”، في محاولة لتشجيع الرجال على تعديد الزوجات للتعامل مع “مشكلة” تزايد المطلقات والأرامل والعوانس في السعودية، وذلك في دعوة صريحة للشباب السعودي لاتخاذ أكثر من زوجة بهدف خفض عدد النساء اللاتي لا يملكن شريكا في حياتهن.

ووفقا لمؤسسي المجموعة، فإن الفكرة نشأت بهدف التسهيل على الشباب الراغبين في التعدد، وتمكينهم من إيجاد الزوجة المناسبة، حيث فوجئوا بتفاعل نحو 900 سيدة مطلقة أو أرملة، إلى جانب فتيات لم يسبق لهن الزواج من قبل، وضعن أسماءهن على قائمة الانتظار، قائلات إنهن لن يمانعن في الارتباط برجل لديه زوجة أو اثنتين أو ثلاث.

من جهته، أعلن الدكتور عطا لله العبار في عام 2016 عن إنشاء جمعية باسم “تعدد” وتهدف لتشجيع الرجال على التعدد وحث النساء على القبول بالتعدد.

وأشار العبار، إلى أن العديد من النساء يشتكين من المعاناة الكبيرة التي يعشنها، حيث رأى بأن أحد الحلول لمشاكلهن هي التعدد فجاءت فكرة تأسيس الجمعية وتفاجأ بتسجيل أكثر من 100 عضو شكلت النساء 8% من المتقدمات.

وأضاف العبار أن ردة فعل المجتمع مشجعة وهناك ردود غاضبة من النساء المتزوجات اللاتي لم يشعرن بمرارة البقاء بدون شريك حياة موضحا أن الجمعية تهدف إلى المساهمة في إرضاء الزوج والزوجة وإقناعها بعدم الممانعة في ذلك.