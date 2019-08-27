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صحفي إيراني مرافق لـ”جواد ظريف” في جولته بالسويد يفاجئه بتصرف لم يتوقعه ..ويفضح عددا من المسؤولين !

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صحفي إيراني مرافق لـ”جواد ظريف” في جولته بالسويد يفاجئه بتصرف لم يتوقعه ..ويفضح عددا من المسؤولين !

صحفي إيراني مرافق لـ”جواد ظريف” في جولته بالسويد يفاجئه بتصرف لم يتوقعه ..ويفضح عددا من المسؤولين !
http://almnatiq.net/?p=767064
المناطق_وكالات

أعلنت السلطات السويدية، اليوم الثلاثاء، أنّ صحافيًا إيرانيًا كان يرافق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في جولته الاسكندينافية انسحب من الوفد، خلال محطته في السويد وطلب اللجوء فيها.

سبب التقدم
وأكد مكتب الهجرة السويدي أنّه تلقى طلب ”إقامة في 21 آب/اغسطس 2019“ من أمير توحيد فاضل، الصحافي في الوكالة الإيرانية المتشددة ”موج“، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ويعود سبب التقدّم بطلب لجوء إلى نشر الصحافي لائحة بأسماء مسؤولين إيرانيين يزعم أنّهم يحملون جنسيتين، بينها جنسيات ”دول تعتبرها الحكومة الإيرانية دولًا معادية“، في وقت ترفض إيران الجنسية المزدوجة وتمنع عن حاملي جنسية أخرى الحماية القنصلية التي يتمتع بها الرعايا الأجانب.

الاعلان الرسمي
وقال أمير توحيد فاضل عبر التلفزيون السويدي إنّ ”الحكومة الإيرانية أعلنت رسميًا أنّها ستتقدم بشكوى“.

وكان الصحافي ضمن الوفد المرافق لجواد ظريف في جولته الدولية التي شملت فنلندا والسويد والنرويج، وكانت بدأت من الكويت في 17 آب/اغسطس.

مذكرة إلقاء القبض
وروى فاضل عبر القناة ”السويدية“ في 20 آب/اغسطس قصته قائلًا: ”بينما كنت في السويد، اتصل بي أحد زملائي في طهران وقال إنّ أربعة شرطيين بلباس مدني جاؤوا إلى الوكالة ومعهم مذكرة لإلقاء القبض علي“.

وفي اليوم التالي، يقول إنه تمكن من الانسحاب من الوفد ”ولو كان ذلك صعبًا بسبب وجود 48 حارسًا لحماية أمن الوزير ظريف ومراقبة الصحافيين“.

وتجنّب الصحفي الإيراني خلال مداخلته المتلفزة إعطاء أي تعليق بخصوص موقفه السياسي في إيران.

وقال إنّ ”صحيفة كيهان (المتشددة) تدرجني في خانة الإصلاحيين، وصحيفة إيران الرسمية تعتبرني ضمن فريق الأصوليين“.

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