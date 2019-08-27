6 فلاجز .. مشروع ترفيهي جديد ينضم إلى القدية.. وتركي آل الشيخ يعد بالمزيد

المناطق _ إسلام داوود

أعلن الحساب الرسمي لمشروع “القدية” أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في المملكة، في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، انضمام متنزه 6 فلاجز إلى مشروع القدية الترفيهي حيث من المتوقع أن يقدم من خلاله ألعاباً ستحطم كل الارقام القياسية.

وأكد حساب القدية، ان “رحلة الصقر”: هي تجربة مفعمة بالحماس والإثارة وتعد أطول وأعلى وأسرع أفعوانية في العالم ستكون ضمن الألعاب الموجودة بالمتنزه.

وكشفت شركة القدية للاستثمار (QIC)، عن تصميم متنزه “6 فلاجز القدية” الترفيهي، الذي يعتبر أحد أبرز المرافق التي يجري إنشاؤها في القدية على مشارف الرياض، ضمن خطتها لتصبح عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة.

وسيكون متنزه “6 فلاجز القدية” الترفيهي من أبرز معالم مشروع القدية عند افتتاحه عام 2023، فقد صُممت الألعاب ومعالم الجذب الموجودة في كل منطقة خصيصًا وحصريًا لمشروع القدية الترفيهي الذي سيضم عددًا كبيرًا من الألعاب الضخمة التي ستحطّم أرقامًا قياسية على مستوى العالم.

وقال السيد مايكل رينينجر، الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار إنه “تجسيدًا لرؤية شركة القدية للاستثمار، نعمل على أن يقدم متنزه “6 فلاجز القدية” أنشطة وفعاليات مدهشة وحماسية وتجارب ثرية تواكب توقعات جمهور علامة 6 فلاجز التجارية في جميع أنحاء العالم، تعززها أفكارٍ مبتكرة تنسجم مع التراث المحلي. فالهدف الرئيسي من مشروع القدية هو توفير البهجة والمتعة في مختلف مناطق المدينة الترفيهية، وأن تكون مكاناً لصنع ذكريات ولحظات لا تُنسى”

ومن جهته علّق السيد ديفيد مكيليبس، رئيس شركة 6 فلاجز الدولية لتطوير المتنزهات الترفيهية، قائلاً: “انطلقت علامة “6 فلاجز” التجارية عام 1961 عند افتتاح متنزهنا الترفيهي الأول “6 فلاجز أوفر تكساس” المستلهمة من الأعلام الستة التي رفرفت ذات مرّة في سماء تكساس. وسنستحضر في مشروع “6 فلاجز القدية” جزءًا من إرث شركتنا العريق بإنشاء ست مناطق ترفيهية متكاملة لزوّار المشروع السعوديين على اختلاف أعمارهم إرضاءً لرغبة الباحثين عن التجارب الترفيهية العائلية المتوائمة كليًا مع ثقافتهم المحلية الغنية وتاريخ بلادهم العريق. ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذا المشروع الضخم ويسرّنا أن نحتفي بهذا الإنجاز المهم مع شركة القدية للاستثمار”.

بدوره، عقب المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، على المشروع قائلا إن مدينة Six Flags القدّية تعتبر واحدة من مجموعة مشاريع ترفيهية عالمية نسعد ونفخر بها في مملكتنا الحبيبة.

وأضاف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، نطمح في هيئة الترفيه أن نكون ضمن أفضل عشر دول ترفيهية في العالم ونستطيع ذلك بفضل دعم حكومتنا الرشيدة ومشاركة المستثمرين والمهتمين في مجال الترفيه، والقادم أفضل يا بلادي.

ويشار بالذكر أن القدية هو مشروع ترفيهي رياضي ثقافي أعلن عن فكرته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في 7 إبريل 2017م كوجهة ترفيهية واجتماعية نوعية

ووضع حجر الأساس للمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في إبريل 2018.

وتختص بتنفيذ أعمال المشروع وتطويره شركة القدية للاستثمار وهي شركة مساهمة مغلقة تم إطلاقها في مايو 2018، حددت شركة القدية خطة تنفيذ أعمال المشروع في جدول زمني يتم تنفيذه على مدى 4 سنوات، تنتهي بالافتتاح الرئيسي في مطلع عام 2023.

وأعلنت الشركة عن أعمال المرحلة الأولى في يوليو 2019، حيث تضمنت أكثر من 45 مشروع وأكثر من 300 نشاط عبر قطاعات الإبداع والضيافة والترفيه والرياضة