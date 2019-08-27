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إيطاليا تمنع سفينة إنقاذ على متنها عشرات المهاجرين من دخول مياهها

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إيطاليا تمنع سفينة إنقاذ على متنها عشرات المهاجرين من دخول مياهها

إيطاليا تمنع سفينة إنقاذ على متنها عشرات المهاجرين من دخول مياهها
http://almnatiq.net/?p=767068
المناطق_وكالات

منع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني اليوم الثلاثاء، سفينة على متنها عشرات المهاجرين من دخول المياه الإقليمية الإيطالية، في مواجهة جديدة بين السلطات الإيطالية والمنظمات الإنسانية على خلفية إنقاذ المهاجرين.

وتبحث السفينة “إليونور” التابعة لمنظمة “ميشن لايف لاين” الألمانية غير الحكومية عن ميناء آمن بعدما أنقذت الإثنين في البحر المتوسّط نحو مئة مهاجر كان زورقهم المطاطي على وشك أن يفرغ من الهواء، وقد أنقذ فريق من المنظمة الإنسانية المهاجرين بعد مواجهة مع خفر السواحل الليبيين الذين أرادوا نقلهم إلى ليبيا.

وترفض السلطات في إيطاليا ومالطا رسو سفن المنظمات الإنسانية ما لم توافق دول أخرى في الاتحاد الأوروبي على استقبالهم، والأسبوع الماضي، وافقت ست دول في الاتحاد الأوروبي على استقبال 356 مهاجرا علقوا لأسبوعين في مياه المتوسّط على متن السفينة “أوشن فايكينغ” التي ترفع علم النروج.

وتندد المنظمات الإنسانية بما تعتبره انعدام تنسيق وتضامن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة في السنوات الأخيرة، مع محاولة عشرات الآلاف عبور المتوسّط إلى أوروبا في رحلات محفوفة بالمخاطر، غالبا على متن سفن متهالكة ومكتظة، ويدفع وزير الداخلية الإيطالي اليميني المتطرّف باتّجاه مزيد من التشدد في ملف الهجرة.

وقد يكون منعه السفينة “إليونور” من دخول المياه الإيطالية أحد آخر قراراته بصفته وزيرا للداخلية بعد انهيار الحكومة الشعبوية في إيطاليا وبدء حركة خمس نجوم، شريكه السابق في الائتلاف الحكومي، بمفاوضات مع الحزب الديموقراطي لتشكيل ائتلاف جديد.

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