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إحالة الإعلامي المصري “عمرو أديب” للتحقيق بسبب تعليقه على “دواء”!

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إحالة الإعلامي المصري “عمرو أديب” للتحقيق بسبب تعليقه على “دواء”!

إحالة الإعلامي المصري “عمرو أديب” للتحقيق بسبب تعليقه على “دواء”!
http://almnatiq.net/?p=767073
المناطق_متابعات

كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرَّر إحالة الشكوى التي تقدم بها أحد الصيادلة ضد الإعلامي عمرو أديب للجنة الشكاوى للتحقيق فيها.

وبحسب صحيفة “الفجر” المصرية، كان أحد الصيادلة قد تقدم بشكوى ضد عمرو أديب يتهمه فيها بإهانة الدواء المصري، وأنه تسبب في إحباط المرضى بحديثه عن بعض الأدوية، وهو ليس طبيب مما أصاب مرضى التأمين الصحي بالهلع والفزع بسبب الأكاذيب التي تحدث بها.

وأضاف الصيدلي: أن “أديب تعمد تعميم بعض الأخطاء التي قد تحدث في حالات فرديه محددة، مما تسبب في قلق للمرضى وخالف بذلك القانون والمعايير الإعلامية”.

وناقشت اللجنة الشكوى، والتي مقررًا أن تبت فيها الثلاثاء المقبل؛ حيث كد الشاكي أنه تقدم بشكوى أيضًا للنائب العام ضد عمر أديب.

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