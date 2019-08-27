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انهيارات صخرية وإغلاقات للطرق بسبب الأمطار على رجال ألمع .. والبلدية تتفاعل

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انهيارات صخرية وإغلاقات للطرق بسبب الأمطار على رجال ألمع .. والبلدية تتفاعل

انهيارات صخرية وإغلاقات للطرق بسبب الأمطار على رجال ألمع .. والبلدية تتفاعل
http://almnatiq.net/?p=767082
المناطق_عسير
قامت بلدية محافظة رجال ألمع خلال الأيام الماضية بمجهودات كبيرة في إزالة الانهيارات التي خلفتها الأمطار والتي هطلت على المحافظة وكذلك القيام بفتح الطرق التي أُغلقت بفعل المخلفات التي حملتها مياه الأمطار والتي استقرت في الطرق التي يسلكها المارة والمسافرون مما أدى إلى إعاقة حركة السير ، حيث تم إعادة الأمور إلى طبيعتها .

من جهته صرّح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع الأستاذ “سعيد بن علي حافظ” أن البلدية باشرت خلال الأيام الماضية 42 بلاغاً عن انهيارات صخرية وإغلاقات للطرق في كل من: الإهمال، روام، رقعاء، صارة، غمره، البير، الميمنه، فو، وسانب، ضبيا، شصعه، العوص، حسوه، الليل، الشعبين، محجان، صوله، عثالف، ضاحيه، الشرفه، حيث تمت مباشرة كافة البلاغات وإزالة الصخور المتساقطة من الجبال بسبب السيول وإعادة فتح الطرق المغلقة.

كما أكد “حافظ” أن البلدية قامت بعمليات صيانة للطرق المتضررة من مياه الأمطار ، مضيفاً أن البلدية سخرت كافة إمكانياتها من معدات وكوادر بشرية لإعادة الحياة لطبيعتها في تلك الأماكن المتضررة حيث قامت البلدية بالاستعانة بعدد 4 لوادر و3 شيولات و8 عمال و4 مراقبين.

واختتم رئيس البلدية بقوله أن المواطن شريك للمسؤول في هذا الوطن وأن عليه أن يقوم بالإبلاغ عن أي مشكلة تطرأ على رقم 940 وبخاصة خلال هطول الأمطار حيث أن ذلك يؤدي إلى سرعة حلّها ومعالجتها .

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