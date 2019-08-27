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تعليم وادي الدواسر يعلن عن اكتمال وصول الكتب المدرسية

تعليم وادي الدواسر يعلن عن اكتمال وصول الكتب المدرسية

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تعليم وادي الدواسر يعلن عن اكتمال وصول الكتب المدرسية

تعليم وادي الدواسر يعلن عن اكتمال وصول الكتب المدرسية
http://almnatiq.net/?p=767091
المناطق_فالح الدوسري

أعلنت إدارة التعليم بوادي الدواسر عن اكتمال وصول الكتب المدرسية بنسبة ١٠٠% وبهذه المناسبة تتقدم إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر ممثلة في الدكتور أحمد العُمري مدير الإدارة بالشكر والتقدير لوزارة التعليم على ما توليه من اهتمام كبير بالكتب المدرسية لا سيما وأن الكتاب المدرسي من أهم الوسائل الدراسية في كافة المراحل؛ لأنّه يعد الوسيلة التوجيهية لكافة الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، فيوفّر لهم مرجعاً مهماً أثناء فترة دراستهم.

والكتاب المدرسي له أهمية كبرى في حياة الطالب وهو رفيق دربه طوال العام الدراسي ويعتبر المصدر الأول للمعلومات و أقصر الطرق للوصول إليها بطريقة سهلة ومنظمة ومشروحة شرحاً مفصلاً ويمثل قيمة كبيرة عند كل طالب ليس فقط كونه يستخدم خلال الموقف التعليمي وإنما هو يرفع من الثروة الثقافية للطالب فهو منهل يستقى الطالب منه العلم ومصدر للأبحاث والاحتياجات العلمية والرصيد المعلوماتي والمنهج الحياتي الذي يستطيع بهما الطالب أن يواجه الحياة.

الجدير بالذكر أن الإدارة أعدت خطة لاستلام خلال فترة الإجازة الصيفية، ومن ثم خطة للفرز والترحيل إلى جميع مدارس المحافظة (بنين وبنات) في محافظة وادي الدواسر ومحافظة السليل والقرى والهجر التابعة لهما.

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