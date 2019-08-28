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إسرائيل تكشف عن الشخصية الإيرانية التي استهدفتها في سوريا

إسرائيل تكشف عن الشخصية الإيرانية التي استهدفتها في سوريا
http://almnatiq.net/?p=767094
المناطق_وكالات

نشر الجيش الإسرائيلي تقريرا عن الجنرال الإيراني الذي يقول الجيش إنه كان يشرف على التخطيط لاستهداف إسرائيل بطائرات مسيرة انطلاقا من الأراضي السورية، وفقاً لـ”روسيا اليوم”.

المسؤول عن التخطيط
وقال التقرير إن الجنرال جواد غفاري، الذي يعمل تحت القيادة المباشرة لقائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، هو المسؤول عن “التخطيط لعملية الطائرات المسيرة التخريبية”.

وأشير في التقرير الإسرائيلي إلى أن غفاري يعتبر من كبار مسؤولي “فيلق القدس- القوة السرية” في الحرس الثوري الإيراني الناشط في أنحاء العالم.

وأضاف أن غفاري يعمل كقائد القوات الإيرانية في سوريا، حيث يقود جهود التموضع الإيرانية فيها.

النشطاء الشيعة
وحسب التقرير، يعمل تحت قيادة غفاري عشرات الآلاف من النشطاء الشيعة من جنسيات مختلفة ويعملون في دمشق وحلب وشرق سوريا. وقام غفاري بتجنيد النشطاء لتنفيذ عملية إطلاق الطائرات المسيرة وحرص على تأهيلهم وأشرف على التخطيط لتنفيذ العملية.

وقال التقرير إن الناشطين ياسر أحمد ضاهر وحسن يوسف زبيب، تلقيا تدريبات في مجال استخدام طائرات مسيرة في إيران وحاولا إطلاق طائرات من هذا النوع انطلاقا من منطقة عرنة، يوم الخميس الماضي، حيث تم استهدافهما في طريقهما لمحاولة تنفيذ محاولة أخرى.

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