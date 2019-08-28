“أردوغان” يسأل “بوتين” بعد شرائهما “آيس كريم”: “هل ستدفع حسابي؟”.. هكذا رد الرئيس الروسي

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اصطحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في جولة اليوم الثلاثاء، خلال زيارة الأخير إلى روسيا، وقام بشراء “آيس كريم” له.

وبحسب موقع “الحرة” الأمريكي، ذكرت البائعة الروسية على عربة المثلجات أن سعر فاتورة “أردوغان” و”بوتين” يبلغ 210 روبل (3.20 دولارًا)، لتبدأ محادثة ظريفة بين الرئيسين.

وسأل الرئيس التركي نظيره الروسي: “هل ستدفع حسابي أيضًا؟” ليرد “بوتين”: “أجل، بالطبع فأنت ضيفنا بنهاية المطاف”.

وأعطى “بوتين” ورقة بقيمة خمسة آلاف روبل للسيدة طالبا منها إعطاء الباقي لوزير الصناعة والتجارة دينيس مانتروف، الذي كان بجانبهما، وقال: “لدعم تطوير الطيران”، فبدأ الجميع بالضحك.