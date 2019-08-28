احدث الأخبار

الهلال والاتحاد حبايب في مباراة عقيمة.. ركلات الجزاء غير المحتسبة تشعل الجدل حول التحكيم.. والجماهير: نمنا أثناء المباراة
أبرز المواد
 “أردوغان” يسأل “بوتين” بعد شرائهما “آيس كريم”: “هل ستدفع حسابي؟”.. هكذا رد الرئيس الروسي
أبرز المواد
 تعليم وادي الدواسر يعلن عن اكتمال وصول الكتب المدرسية
أبرز المواد
 انهيارات صخرية وإغلاقات للطرق بسبب الأمطار على رجال ألمع .. والبلدية تتفاعل
أبرز المواد
 نائب وزير النقل يستقبل مدير متابعة المشاريع بهيئة تطوير الرياض
أبرز المواد
 أمانة عسير : 1272 زيارة تفتيشية تغلق 103 منشأة مخالفة خلال اسبوع
أبرز المواد
 بدعم المملكة ورفض قطر.. الكويت تستضيف الكونغرس الآسيوي 2020
أبرز المواد
 اتحاد الأمن السيبراني يطلق «معسكر طويق» للناشئين بحفر الباطن
أبرز المواد
 إيطاليا تمنع سفينة إنقاذ على متنها عشرات المهاجرين من دخول مياهها
أبرز المواد
 إحالة الإعلامي المصري “عمرو أديب” للتحقيق بسبب تعليقه على “دواء”!
أبرز المواد
 صحفي إيراني مرافق لـ”جواد ظريف” في جولته بالسويد يفاجئه بتصرف لم يتوقعه ..ويفضح عددا من المسؤولين !
أبرز المواد
 6 فلاجز .. مشروع ترفيهي جديد ينضم إلى القدية.. وتركي آل الشيخ يعد بالمزيد
أبرز المواد
الهلال والاتحاد حبايب في مباراة عقيمة.. ركلات الجزاء غير المحتسبة تشعل الجدل حول التحكيم.. والجماهير: نمنا أثناء المباراة

الهلال والاتحاد حبايب في مباراة عقيمة.. ركلات الجزاء غير المحتسبة تشعل الجدل حول التحكيم.. والجماهير: نمنا أثناء المباراة

أبرز المواد
“أردوغان” يسأل “بوتين” بعد شرائهما “آيس كريم”: “هل ستدفع حسابي؟”.. هكذا رد الرئيس الروسي

“أردوغان” يسأل “بوتين” بعد شرائهما “آيس كريم”: “هل ستدفع حسابي؟”.. هكذا رد الرئيس الروسي

أبرز المواد
تعليم وادي الدواسر يعلن عن اكتمال وصول الكتب المدرسية

تعليم وادي الدواسر يعلن عن اكتمال وصول الكتب المدرسية

أبرز المواد
انهيارات صخرية وإغلاقات للطرق بسبب الأمطار على رجال ألمع .. والبلدية تتفاعل

انهيارات صخرية وإغلاقات للطرق بسبب الأمطار على رجال ألمع .. والبلدية تتفاعل

أبرز المواد

الهلال والاتحاد حبايب في مباراة عقيمة.. ركلات الجزاء غير المحتسبة تشعل الجدل حول التحكيم.. والجماهير: نمنا أثناء المباراة

الهلال والاتحاد حبايب في مباراة عقيمة.. ركلات الجزاء غير المحتسبة تشعل الجدل حول التحكيم.. والجماهير: نمنا أثناء المباراة
http://almnatiq.net/?p=767103
المناطق.. إسلام داوود

تعادل سلبي مخيب للآمال ومخالف للتوقعات، حسم المباراة التي جمعت بين الاتحاد والهلال ضمن مباراة الذهاب بدور الثمانية بدوري أبطال آسيا والتي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بمدنية جدة
وانطلقت المباراة بين الفريقين بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لهز الشباك، إلا أن مدافعي الفريقين كانت لهم الكلمة العليا في إفساد جل الهجمات إلى جانب غياب “الحظ” عن فرص مؤكدة للمهاجمين، على غرار الفرصة المحققة التي أهدرها مهاجم الهلال “جوميز” في بداية المباراة.
وحاول لاعبو العميد استغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز لتسهيل مهمة النمور في لقاء الإياب، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا 2019، إلا أن لاعبي الزعيم كثفوا بدورهم من أدائهم لتحقيق نتيجة إيجابية قبل اللعب على ملعبهم ووسط جماهيرهم.
وفي الشوط الثاني للمباراة، لم يتحسن أداء الفريقين، حيث انحصر اللعب في معظم الوقت بوسط الملعب، مع بعض الهجمات خاصة عن طريق رومارينيو “مهاجم الاتحاد”، وأندريه كاريلو “جناح الهلال”.
وشهدت المباراة، المشاركة الأولى لأمير كردي، ظهير أيمن نادي الهلال، المنضم إلى الفريق الأول لكرة القدم، منذ أيام قليلة، حيث دخل بديلًا في الدقائق الأخيرة مكان عبدالله الحافظ.
وسيكون الفريقان، في حاجة لإحراز الأهداف، في مباراة الإياب، من أجل ضمان صعود أحدهما، أو أن يلجأ إلى ركلات الترجيح، حال التعادل (0-0)
التحكيم الآسيوي:
وبالدقيقة 89 من عمر المباراة، طالب بافتيمبي جوميز، مهاجم الهلال، بالحصول على ضربة جزاء، بعد أن راوغ دفاعات الاتحاد، وسدد الكرة، لتصطدم في يد أحد نجوم العميد، دون أن يحتسبها الحكم، الأسترالي كريس بيث.
وطالب لاعبو الهلال باحتساب ركلة جزاء أخرى جراء تعرض لاعبهم لخطأ من أحد لاعبي الاتحاد دون أن يحتسبه الحكم أيضا.
عدم احتساب الحكم الأسترالي لأي من ركلتي الجزاء “الصحيحتين” بحسب المشجعين الهلاليين، أثار سخطا واستياء واسعا بين مشجعي الزعيم، الذين وجهوا انتقادات لاذعة للتحكيم الآسيوي، ولأدائه الذي وصفوه بالسيء خصوصا في المباريات التي يكون الهلال أحد أطرافها.
وقال أحد النشطاء، عبر حسابه الرسمي على تويتر، “التحكيم الآسيوي لا يزال “عار” ولن يتطور بوجود شلة حاقدة تدير الاتحاد الآسيوي”
وكتب ناشط آخر، :”ماذا يريد التحكيم الآسيوي من الهلال؟”
في المقابل ردت جماهير الاتحاد على اتهمات مجاملة حكم المباراة لفريقهم وعدم احتسابه ركلات جزاء ضدهم، بالتأكيد عن أن لاعبيهم كانت لهم ركلات جزاء أخرى لم يتم احتسابها لهم، مؤكدين أن الاتحاد تعرض لظلم تحكيمي كما حدث للهلال.
وكتب مشجع اتحادي، :”ثلاثة بلنتيات للاتحاد، لم تحتسب والمستفيد نادي الهلال”
مباراة متوسطة:
أما على مستوى الشارع السعودي، فقد أبدى الكثير من النشطاء والمغردين، استياءهم من تراجع مستوى الفريقين طوال المباراة، على عكس ما توقعوه.
ووصف مغردون المباراة بالمملة، نتيجة عدم وجود فاعلية من كلا الفريقين على المرمي وهو ما تجسد في فشل كلا الفريقين في إحراز أي أهداف طوال الـ90 دقيقة.
وكتب أحد النشطاء، “على هالمستوى مبروك للسد القطري كأس آسيا”.
وكتبت ناشطة أخرة، “مباراة جابت لي النوم يا هي مملة بشكل”

روابط ذات صلة

“أردوغان” يسأل “بوتين” بعد شرائهما “آيس كريم”: “هل ستدفع حسابي؟”.. هكذا رد الرئيس الروسي

“أردوغان” يسأل “بوتين” بعد شرائهما “آيس كريم”: “هل ستدفع حسابي؟”.. هكذا رد الرئيس الروسي
تعليم وادي الدواسر يعلن عن اكتمال وصول الكتب المدرسية

تعليم وادي الدواسر يعلن عن اكتمال وصول الكتب المدرسية
انهيارات صخرية وإغلاقات للطرق بسبب الأمطار على رجال ألمع .. والبلدية تتفاعل

انهيارات صخرية وإغلاقات للطرق بسبب الأمطار على رجال ألمع .. والبلدية تتفاعل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*