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بعد التعادل مع الهلال.. تغريدة استفزازية من “المريسل”: “أحلق شنبي على الهواء إذا الاتحاد تأهل”!

بعد التعادل مع الهلال.. تغريدة استفزازية من “المريسل”: “أحلق شنبي على الهواء إذا الاتحاد تأهل”!
http://almnatiq.net/?p=767111
المناطق_الرياض

علق الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، مساء اليوم الثلاثاء، على نتيجة مباراة فريقي الاتحاد والهلال ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بالتعادل.

وقال “المريسل” في تغريدة استفزازية على حسابه بموقع “تويتر”: “هاااااااتوه.. قال اتحاد قال.. أنا أحلق شنبي على الهواء مباشرة إذا الاتحاد تأهل.. هذا الشنب اللي في الصورة أحلقه.. ولن أقبل أقل من 7 يفوز الهلال”.

وأثارت تغريدة “المريسل” ردود أفعال متباينة بين المغردين؛ إذ قال أحد الأشخاص: “تبي تخدر الهلال حلوه خطتك”، بينما قال آخر: “راح تحلقه إن شاء الله”.

وكان كلاسيكو الاتحاد والهلال قد انتهى في مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بالتعادل السلبي بين الفريقين، وبتلك النتيجة يتأجل الحسم للفريق المتأهل للدور قبل النهائي لمباراة الإياب في السابع عشر من سبتمبر المقبل في الرياض.

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