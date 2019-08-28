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شاهد.. موقع إباحي على شاشة مؤتمر صحفي في “جامعة الأزهر”

شاهد.. موقع إباحي على شاشة مؤتمر صحفي في “جامعة الأزهر”
http://almnatiq.net/?p=767118
المناطق_متابعات

تداول مغردون على موقع “تويتر” في مصر، صورة تظهر وجود رابط موقع إباحي على شاشة العرض، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجامعة مع طلابها الجدد، يوم 19 أغسطس.

وحول تفاصيل الواقعة، نقلت صحيفة “الوطن” المصرية، عن مصدر في “جامعة الأزهر”، أن الحاسوب الذي تم العرض عليه يستخدمه أشخاص كثر، وإن هناك تحقيقًا سيتم مع كل الشخصيات التي استخدمت هذا الجهاز.

وأكد المصدر، أن ما ظهر على الشاشة يسيء لصورة الجامعة العريقة، فيما اعتذر المصدر عما ظهر على الشاشة، ومبينًا أنه خطأ إداري وسيتم التحقيق فيه.

وفي ذات السياق، رجح الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، أن تكون الصورة مفبركة، مشيرًا إلى أنه سيتم التحقيق في تلك الواقعة للتأكد من مدى صحتها.

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