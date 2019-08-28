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تتويج 10 أسر من محدودي الدخل بجائزة ود السكنية للأسر المثالية

تتويج 10 أسر من محدودي الدخل بجائزة ود السكنية للأسر المثالية

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تتويج 10 أسر من محدودي الدخل بجائزة ود السكنية للأسر المثالية

تتويج 10 أسر من محدودي الدخل بجائزة ود السكنية للأسر المثالية
http://almnatiq.net/?p=767125
المناطق_فلاح الهاجري 

توجت 10 أسر من محدودي الدخل في أحياء الخبر بجائزة ود السكنية للأسر المثالية التي اطلقتها جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية بهدف تمكين الأسر المتعففة التي ترعاها الجمعية وتأهيل وتطوير أفرادهم بمختلف المجالات الحياتية ، وشارك في هذه الجائزة بنسختها الثانية 64 أسرة من خلال معايير وأنشطة تنافسية استمرت لمدة سنتين للفوز بعدد 10 شقق سكنية تمنحها الجمعية للفائزين ضمن وقفها الخيري .
وجاء تتويج الأسر الفائزة ضمن الاحتفالية التي نظمتها الجمعية أمس الأول في فندق هوليدي ان الخبر بحضور نخبة من مسئولات الإدارات الحكومية والجهات الخاصة والخيرية بالمنطقة الشرقية .

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية بالخبر الأستاذه نعيمة الزامل أن جائزة ود السكنية تعنى بتأمين شقق ميسرة للأسر المحتاجة بهدف تمكين وتأهيل الأسر المتعففة وخلق روح التنافس والتكامل الأسري بينهم ، مشيرة إلى تنافس 64 أسرة على الفوز بالجائزة التي ساهمت على مدى سنتين في تطوير وتنمية هذه الأسر اجتماعيا وعلميا واقتصاديا وصحيا حسب معايير وأنشطة تنافسية تختتم بترشيح عشر أسر للفوز بالشقق السكنية .
وأكدت الزامل على النتائج الإيجابية التي حققتها الجائزة في نسختيها الأولى والثانية بتوحيهات ودعم من أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه حفظهم الله ، بعد مساهمتها في تأهيل الأسر التي ترعاها الجمعية في أربعة أحياء بالخبر وتنمية مختلف أفرادها وتطويرهم بمجالات الحياة حتى اصبحوا أفرادا أكثر فاعلية وعطاء بالمجتمع ، معربة عن شكرها الجزيل لوزارة الإسكان ممثلة في برنامج الإسكان التنموي على دعمهم حفل الجائزة ولكل المشاركين والداعمين من جهات حكومية وخيرية وخاصة .

وأفادت رئيسة قسم الخدمة الاجتماعية بالجمعية الأستاذه عواطف القطنان أن مرحلة الترشيح النهائية لجائزة ود السكنية تضمنت 69 زيارة ميدانية لمتابعة أحوال الأسر بمجالات متنوعة تخللها 138 ساعة تطوعية وعدد 34 نشاطا تطويريا استفاد منها 320 فردا من الأسر المرشحة ، مبينة أن احتفالية أمس توجت 10 أسر مثالية بالجائزة حيث جاءت المراكز الثلاثة الأولى بالترتيب للفائزات مريم حكمي وصالحه الحقوي ومنى المبارك .

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