احدث الأخبار

بالفيديو .. نعيم قاسم يكشف عن خطة “حزب الله” السرية في توجيه ضربة لإسرائيل!
أبرز المواد
 قطر تمر بأزمة مالية خانقة وتقرر سحب استثماراتها من تركيا بقيمة 20 مليار دولار
أبرز المواد
 تتويج 10 أسر من محدودي الدخل بجائزة ود السكنية للأسر المثالية
أبرز المواد
 أمير الجوف يوجه لجنة تنسيق المشاريع بمتابعة إنجاز مشروع نقل المياه المعالجة ثلاثياً إلى مدينة وعد الشمال
أبرز المواد
 شاهد.. موقع إباحي على شاشة مؤتمر صحفي في “جامعة الأزهر”
أبرز المواد
 بعد التعادل مع الهلال.. تغريدة استفزازية من “المريسل”: “أحلق شنبي على الهواء إذا الاتحاد تأهل”!
أبرز المواد
 تحت رعاية الأمير سعود بن نايف. وكيل إمارة المنطقة الشرقية يفتتح المبنى الجديد والموسم الثقافي لأدبي الشرقية
المنطقة الشرقية
 إسرائيل تكشف عن الشخصية الإيرانية التي استهدفتها في سوريا
أبرز المواد
 بريطانيا: موقفنا واضح وصريح في دعم شرعية هادي ووحدة اليمن
أبرز المواد
 الهلال والاتحاد حبايب في مباراة عقيمة.. ركلات الجزاء غير المحتسبة تشعل الجدل حول التحكيم.. والجماهير: نمنا أثناء المباراة
أبرز المواد
 “أردوغان” يسأل “بوتين” بعد شرائهما “آيس كريم”: “هل ستدفع حسابي؟”.. هكذا رد الرئيس الروسي
أبرز المواد
 تعليم وادي الدواسر يعلن عن اكتمال وصول الكتب المدرسية
أبرز المواد
بالفيديو .. نعيم قاسم يكشف عن خطة “حزب الله” السرية في توجيه ضربة لإسرائيل!

بالفيديو .. نعيم قاسم يكشف عن خطة “حزب الله” السرية في توجيه ضربة لإسرائيل!

أبرز المواد
قطر تمر بأزمة مالية خانقة وتقرر سحب استثماراتها من تركيا بقيمة 20 مليار دولار

قطر تمر بأزمة مالية خانقة وتقرر سحب استثماراتها من تركيا بقيمة 20 مليار دولار

أبرز المواد
تتويج 10 أسر من محدودي الدخل بجائزة ود السكنية للأسر المثالية

تتويج 10 أسر من محدودي الدخل بجائزة ود السكنية للأسر المثالية

أبرز المواد
أمير الجوف يوجه لجنة تنسيق المشاريع بمتابعة إنجاز مشروع نقل المياه المعالجة ثلاثياً إلى مدينة وعد الشمال

أمير الجوف يوجه لجنة تنسيق المشاريع بمتابعة إنجاز مشروع نقل المياه المعالجة ثلاثياً إلى مدينة وعد الشمال

أبرز المواد

بالفيديو .. نعيم قاسم يكشف عن خطة “حزب الله” السرية في توجيه ضربة لإسرائيل!

بالفيديو .. نعيم قاسم يكشف عن خطة “حزب الله” السرية في توجيه ضربة لإسرائيل!
http://almnatiq.net/?p=767131
المناطق_متابعات

أكد نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أمس الثلاثاء ، أن الحزب سيرد على كل العدوان الإسرائيلي بضربة مفاجئة.

وقال نعيم قاسم : “العدوان الإسرائيلي موصوف ولا يمكن أن نتعامل معه كقضية عابرة.”

وشدد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني على أن الرد سيكون بحسب التفاصيل التي ذكرها حسن نصر الله في كلمته.

وردا على سؤال بشأن الرد الممكن ، صرح قاسم بأن الحزب لا يتحدث عن الخصوصيات ولا يقدم التفاصيل التي تخدم تل أبيب، مؤكدا أن الضربة ستكون مفاجئة بالمقدار المناسب ، وفقاً لموقع روسيا اليوم .

روابط ذات صلة

قطر تمر بأزمة مالية خانقة وتقرر سحب استثماراتها من تركيا بقيمة 20 مليار دولار

قطر تمر بأزمة مالية خانقة وتقرر سحب استثماراتها من تركيا بقيمة 20 مليار دولار
تتويج 10 أسر من محدودي الدخل بجائزة ود السكنية للأسر المثالية

تتويج 10 أسر من محدودي الدخل بجائزة ود السكنية للأسر المثالية
أمير الجوف يوجه لجنة تنسيق المشاريع بمتابعة إنجاز مشروع نقل المياه المعالجة ثلاثياً إلى مدينة وعد الشمال

أمير الجوف يوجه لجنة تنسيق المشاريع بمتابعة إنجاز مشروع نقل المياه المعالجة ثلاثياً إلى مدينة وعد الشمال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*