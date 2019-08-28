بالفيديو .. نعيم قاسم يكشف عن خطة “حزب الله” السرية في توجيه ضربة لإسرائيل!

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أكد نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أمس الثلاثاء ، أن الحزب سيرد على كل العدوان الإسرائيلي بضربة مفاجئة.

وقال نعيم قاسم : “العدوان الإسرائيلي موصوف ولا يمكن أن نتعامل معه كقضية عابرة.”

وشدد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني على أن الرد سيكون بحسب التفاصيل التي ذكرها حسن نصر الله في كلمته.

وردا على سؤال بشأن الرد الممكن ، صرح قاسم بأن الحزب لا يتحدث عن الخصوصيات ولا يقدم التفاصيل التي تخدم تل أبيب، مؤكدا أن الضربة ستكون مفاجئة بالمقدار المناسب ، وفقاً لموقع روسيا اليوم .