شاهد.. سائق “مسن” يلتفت على فتاة سخرت منه على طريق عام ويصطدم بسيارة أمامه !

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الفتاة وهي تطالب قائد المركبة التي تستقلها بالإسراع من أجل ملاحقة أحد قائدي المركبات القديمة، وعند الاقتراب منه أخذت بالصراخ وهو ما لفت انتباه السائق بسبب تصرفاتها الغريبة.

وكادت سيارة السائق أن تنقلب في البداية بسبب عدم ملاحظة السائق لـ”مطب صناعي أمامه”، ولم تكتفِ الفتاة بذلك بل ظلت تلاحقه بكاميرا جوالها وتلفت انتباهه وتشتته عن الطريق بصراخها حتى اصطدم بسيارة أمامه.

ورصد الفيديو، الفتاة وهي تصرخ وتقول في الفيديو: “صدمت.. صدمت.. أول مرة أوثق حادث.. أول مرة”، وسط ضحك وصيحات من فتيات أخريات معها في السيارة.