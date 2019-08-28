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وفاة سعودية وابنتها في حادث مأساوي بإندونيسيا

وفاة سعودية وابنتها في حادث مأساوي بإندونيسيا
http://almnatiq.net/?p=767141
المناطق_متابعات

عثرت السلطات الإندونيسية على جثتي مواطنة سعودية وابنتها إثر غرقهن ، في شاطئ كيتاباك في قرية سيلونج بيلاناك في لومبوك .

وتم التعرف على هوية الضحيتين وهن جميلة عبد الملك ، 45 عاماً ، وإلهام عبد السلام ، 26 عاماً. وعثرت السلطات على جثتيهما بعد ظهر يوم الأحد .

ووفقاً لموقع جاكرتا بوست ، فإن الضحيتين قدموا لإندونيسيا من مدينة جدة بغرض السياحة.

وأوضح ويسواناندا ، المتحدث باسم وكالة ماتارام للبحث والإنقاذ، أن الضحيتين كن يمكثن في فيلا خاصة في منطقة سينجيجي ، غرب لومبوك.

وأضاف أنه بعد حوالي نصف ساعة من وصولهم إلى الشاطئ ، جُرفت المياه جميلة أثناء السباحة ، و حاولت إلهام مساعدة والدتها لكن الأمواج جرفتها هي الأخرى .

“تم انتشال جثتي الضحيتين ، وتم نقلهم إلى مستشفى الشرطة في بيانيكارا في ماتارام .

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