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تقارب بين برشلونة وسان جيرمان بشأن عودة نيمار

تقارب بين برشلونة وسان جيرمان بشأن عودة نيمار

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تقارب بين برشلونة وسان جيرمان بشأن عودة نيمار

تقارب بين برشلونة وسان جيرمان بشأن عودة نيمار
http://almnatiq.net/?p=767144

دخلت المحادثات بين ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني بشأن عودة النجم البرازيلي نيمار إلى النادي الكتالوني، مرحلة حاسمة.

وقال خافيير بورداس، المدير الرياضي لبرشلونة، مساء اليوم الثلاثاء:” ليس هناك اتفاق، لكننا تقاربننا من بعضنا البعض”.

وجاءت تصريحات بورداس بعد اجتماع بين ممثلين عن باريس سان جيرمان وبرشلونة في العاصمة الفرنسية باريس.

ووفقا لهذه المحادثات، فإن برشلونة يرغب في ضم نيمار إليه في هذا الصيف مقابل 170 مليون يورو يتم دفعها على قسطين، بالإضافة إلى نقل لاعب واحد على الأقل من برشلونة إلى سان جيرمان.

بذلك تم صرف النظر عن فكرة الحصول على خدمات نيمار في برشلونة عن طريق الإعارة.

من جانبها، ذكرت صحيفة “لو باريزيان” أن من المنتظر أن يرد سان جيرمان على العرض الكتالوني غدا الأربعاء.

وكان قد تردد في وقت سابق أن باريس سان جيرمان طلب 100 مليون يورو مقابل التخلي عن نيمار بالإضافة إلى حصول النادي الباريسي على خدمات اللاعب الكتالوني عثمان ديمبلي والمدافع الأيسر نيلسون سميدو؛ ولا يزال سوق الانتقالات مفتوحا حتى يوم الاثنين المقبل.

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