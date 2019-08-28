قتلى من قوات أمن حماس في انفجار في غزة

المناطق - وكالات

قُتل 3 من عناصر الأمن في حركة حماس وجُرح شخص على الأقل في انفجارين وقعا ليلا في مدينة غزة، بحسب ما أعلن مسؤولون فلسطينيون.

وعلى تويتر، أعلن اشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة حماس في القطاع مقتل اثنين من المواطنين وإصابة مواطن ثالث بجراح خطيرة، وتابع “بالإضافة الى إصابة شابين بجراح مختلفة وسيدة بجراح متوسطة غرب غزة”.

وأعلن القدرة أن القتيلين هما سلامة ماجد النديم وعلاء زياد الغرابلي ويبلغان 32 عاما.

وأعلنت وزارة الداخلية في القطاع في بيان أن القتيلين شرطيان وأن قوات الأمن في غزة فتحت تحقيقا.

وبعد حوالي ساعتين وقع انفجار ثان قرب حاجز للشرطة في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة ما أسفر عن اصابة عدد من عناصر الشرطة والمارة وفق وزارة الصحة.

وفي بيان قال إياد البزم الناطق باسم الداخلية إنه “انفجار آخر استهدف حاجزاً للشرطة … في منطقة الشيخ عجلين، خلّف عدداً من الإصابات”.

وأوضح أنه “تم إعلان حالة الاستنفار لدى كافة الأجهزة الأمنية والشرطية لمتابعة التطورات الأمنية عقب الانفجارين اللذين استهدفا حاجزين للشرطة بمدينة غزة مساء أمس الثلاثاء”.

ووفق شهود عيان أقامت أجهزة الأمن والشرطة عددا من الحواجز للتفتيش في مناطق مختلفة في مدينة غزة وأنحاء القطاع.

وذكر شهود أن أحد الانفجارين نفذه “انتحاري” دون أن تتضح أية تفاصيل أكثر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه لم يشن أي غارة، كما أكد شهود عيان فلسطينيون لوكالة فرانس برس أنهم لم يرصدوا تحليق أي طائرة في الأجواء.

وأفاد مراسل فرانس برس بتضرر عدد من المنازل المجاورة وبوجود آثار دماء على الطريق.