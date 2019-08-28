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انخفاض إيجارات المساكن في المملكة 7.7 % في يوليو
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المناطق - الرياض

انكمش معدل التضخم في السعودية للشهر السابع على التوالي، وذلك بنسبة -1.3 في المائة خلال أيار (مايو) 2019 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018.
وبحسب “الاقتصادية”، كان التأثير الرئيس في انكماش التضخم ناتج من تراجع إيجارات المساكن بنسبة 7.7 في المائة في تموز (يوليو) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي كانون الثاني (يناير) 2019، انكمش التضخم بنسبة -1.9 في المائة، في حين بلغ المعدل -2.2 في المائة في شباط (فبراير) الماضي، و-2.1 في المائة خلال آذار (مارس) الماضي، و-1.9 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي، و-1.5 في المائة في أيار (مايو)، و-1.4 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي.
ويعد تموز (يوليو) الماضي سابع انكماش في معدل التضخم بعد 14 شهرا من التضخم الإيجابي، حيث كان قد سجل مستويات إيجابية خلال آخر شهرين من عام 2017، إضافة إلى عام 2018 كاملا.
وجاء انكماش التضخم في تموز (يوليو) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018، نتيجة انكماش الرقم القياسي لأربعة أقسام؛ هي: السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى بنسبة -6.7 في المائة، والاتصالات بنسبة -0.6 في المائة، والترفيه والثقافة بنسبة -0.4 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة -0.3 في المائة.

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