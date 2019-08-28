أسعار الذهب تتراجع

أسعار الذهب تتراجع

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أسعار الذهب تتراجع

أسعار الذهب تتراجع
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المناطق - الرياض

تراجع سعر أوقية الذهب في المعاملات الفورية اليوم بنسبة 0.3 في المئة إلى 1537.21 دولارًا أمريكيًا وفي المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.3 في المئة إلى 1546.50 دولارًا أمريكيًا، وسط مخاوف من ركود محتمل، بيد أنه استقر مع ذلك قرب أعلى مستوى فيما يزيد على سته أعوام بفضل آمال بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لسعر الفائدة المصرفية والضبابية التي تكتنف محادثات التجارة الصيني – الأمريكية.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر أوقية الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المئة إلى 18.23 دولارًا أمريكيًا والبلاتين بنسبة 0.4 في المئة إلي 868.70 دولارًا أمريكيًا، فيما تراجع سعر أوقية البلاديوم بنسبة 0.3 في المئة إلي 1478 دولارًا أمريكيًا.

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