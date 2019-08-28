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سفير نيوزيلندا: ما قدمته المملكة لأسر ضحايا الحادث الإرهابي يحمل الكثير من النوايا الحسنة

سفير نيوزيلندا: ما قدمته المملكة لأسر ضحايا الحادث الإرهابي يحمل الكثير من النوايا الحسنة
http://almnatiq.net/?p=767211
المناطق - الرياض

قدم سفير دولة نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على الحفاوة البالغة والترحيب.
الكبير الذي قدم لجميع المستضافين في حج هذا العام 1440هـ، من أسر الشهداء والناجين من هجوم كرايستشيرش الإرهابي في مارس 2019م، الذي صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – باستضافتهم ضمن برنامج ضيوف لخادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .
جاء ذلك في خطاب شكر وتقدير تلقاه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ من سفير نيوزيلندا لدى المملكة، قال فيه: إن هذه الدعوة لأداء فريضة الحج كضيوف خادم الحرمين الشريفين تعني للكثير من الضحايا وعائلاتهم وستساعدهم إلى حد كبير في إعادة بناء حياتهم بعد مأساة عاشوها بهذا الحجم، معرباً عن شكره وتقديره للوزارة للإشراف على دعم البرنامج.
كما أعرب جيمس مونرو عن شكره وتقديره لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وفريق العمل في الوزارة على التسهيل والتنسيق لمنسوبي سفارة نيوزيلندا للمشاركة في الترحيب بالحجاج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
كما قدم شكره الخاص لمعالي الوزير آل الشيخ على تشريفه في بالمطار للترحيب بالحجاج بنفسه، مؤكداً أن هذا العمل يحمل الكثير من النوايا الحسنة تجاه نيوزيلندا وأسر الضحايا.

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