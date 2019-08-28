احدث الأخبار

الكويت: لا حل للصراع العربي – الإسرائيلي من دون إنهاء الاحتلال
أبرز المواد
 أسعار النفط ترتفع على خلفية انحسار مخاوف الركود وتراجع المخزون الأمريكي
أبرز المواد
 إصابة مواطنة بـ”كورونا” لمخالطتها للإبل في القريات.. وأخرى في الرياض
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من رياح نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية في تبوك
أبرز المواد
 22 أحوازياً يواجهون خطر الإعدام انتقاما لقتلى العرض العسكري الإيراني
أبرز المواد
 أسعار الذهب تتراجع
أبرز المواد
 انخفاض إيجارات المساكن في المملكة 7.7 % في يوليو
أبرز المواد
 دراسة “تفضح” أساليب الأطباء العلاجية “غير الفعالة”
أبرز المواد
 تشغيل المرحلة الثالثة من محطات الفحص الدوري للسيارات خلال الفترة المسائية
أبرز المواد
 سفير نيوزيلندا: ما قدمته المملكة لأسر ضحايا الحادث الإرهابي يحمل الكثير من النوايا الحسنة
أبرز المواد
 مهرجان ولي العهد للهجن.. الوجهة الأولى على مستوى العالم اهتماما وتنظيما
أبرز المواد
 قيمتها 20 مليار دولار.. قطر تستعد لسحب استثماراتها من تركيا
أبرز المواد
الكويت: لا حل للصراع العربي – الإسرائيلي من دون إنهاء الاحتلال

الكويت: لا حل للصراع العربي – الإسرائيلي من دون إنهاء الاحتلال

أبرز المواد
أسعار النفط ترتفع على خلفية انحسار مخاوف الركود وتراجع المخزون الأمريكي

أسعار النفط ترتفع على خلفية انحسار مخاوف الركود وتراجع المخزون الأمريكي

أبرز المواد
إصابة مواطنة بـ”كورونا” لمخالطتها للإبل في القريات.. وأخرى في الرياض

إصابة مواطنة بـ”كورونا” لمخالطتها للإبل في القريات.. وأخرى في الرياض

أبرز المواد
“الأرصاد” تنبه من رياح نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية في تبوك

“الأرصاد” تنبه من رياح نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية في تبوك

أبرز المواد

22 أحوازياً يواجهون خطر الإعدام انتقاما لقتلى العرض العسكري الإيراني

22 أحوازياً يواجهون خطر الإعدام انتقاما لقتلى العرض العسكري الإيراني
http://almnatiq.net/?p=767214
المناطق-الاحواز

يواجه أكثر من 22 أسيرا أحوازيا يقبعون في سجون الاحتلال الإيراني أحكام بالإعدام في أواسط شهر سبتمبر المقبل تزامنا مع الذكرى الأولى لعملية المنصة التي نفذها الجناح الإسلامي للمقاومة الأحوازية ضد قوات الجيش الإيراني أثناء الاستعراض العسكري في الأحواز العاصمة.
وكان رئيس ما تسمى بمحاكم الاحتلال في الأحواز سبق وأكد على صدور قرار تنفيذ حكم الإعدام في وقت قريب تجاه عدد كبير من الأسرى الأحوازيين بزعم مشاركتهم في أعمال كانت تهدف إلى إسقاط النظام.
ولم يكتفي النظام الإيراني بذلك بل توعد عوائل الأسرى بعقوبات قاسية في حال تواصلهم مع وسائل إعلام أحوازية وعربية أو تسريب تفاصيل عن ظروف أبنائهم ومصيرهم في سجون الاحتلال.
ورغم أن منفذي عملية العرض العسكري استشهدوا جميعا بعد اشتباكهم مع وحدات من الجيش والحرس الثوري الإيراني إلا أن قوات الاحتلال الإيراني قامت باعتقال قرابة الف ناشط أحوازي و انتزع من بعض هؤلاء المعتقلين اعترافات مفبركة تحت التعذيب وعرضهم على التلفزيون الإيراني الرسمي وكان أبرزهم المناضل (علي صدام السويدي) من أهالي الخفاجية.
يذكر انه في 22 سبتمبر من العام تعرض عرض عسكري لجيش الاحتلال الإيراني في الأحواز لعملية عسكرية بطولية نفذها الجناح الإسلامي للمقاومة الأحوازية حيث أدت الى مقتل 24 قائد وضابط من الجيش.

روابط ذات صلة

الكويت: لا حل للصراع العربي – الإسرائيلي من دون إنهاء الاحتلال

الكويت: لا حل للصراع العربي – الإسرائيلي من دون إنهاء الاحتلال
أسعار النفط ترتفع على خلفية انحسار مخاوف الركود وتراجع المخزون الأمريكي

أسعار النفط ترتفع على خلفية انحسار مخاوف الركود وتراجع المخزون الأمريكي
إصابة مواطنة بـ”كورونا” لمخالطتها للإبل في القريات.. وأخرى في الرياض

إصابة مواطنة بـ”كورونا” لمخالطتها للإبل في القريات.. وأخرى في الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*