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“الأرصاد” تنبه من رياح نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية في تبوك

“الأرصاد” تنبه من رياح نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية في تبوك
http://almnatiq.net/?p=767217
المناطق - الرياض

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من تكوّن سحب رعدية، مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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