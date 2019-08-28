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أسعار النفط ترتفع على خلفية انحسار مخاوف الركود وتراجع المخزون الأمريكي

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أسعار النفط ترتفع على خلفية انحسار مخاوف الركود وتراجع المخزون الأمريكي

أسعار النفط ترتفع على خلفية انحسار مخاوف الركود وتراجع المخزون الأمريكي
http://almnatiq.net/?p=767223
المناطق - الرياض

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي صباح اليوم، برنت في العقود الآجلة بمقدار 59 سنتًا أو ما يعادل نسبة واحد في المئة إلى 60.10 دولارًا أمريكيًا وسعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة بمقدار 70 سنتًا أو نسبة 1.3 في المئة إلى 55.63 دولارًا أمريكيًا.
وجاء ذلك الارتفاع على خلفية بيانات لمعهد البترول الأمريكي التي أظهرت انخفاضًا في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية بوتيرة أكبر من المتوقعة إذ انخفضت تلك المخزونات بمقدار 11.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره نحو مليوني برميل لتنحسر بذلك المخاوف المرتبطة بالنمو الاقتصادي بسبب الحرب التجارية الأمريكية – الصينية.

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