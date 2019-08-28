كلية العلوم والآداب بالنبهانية بجامعة القصيم تستعد لاستقبال قرابة830 طالبة في مقرها الجديد

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باشرت كلية العلوم والآداب بالنبهانية التابعة لجامعة القصيم، عملها في مقرها الجديد، الذي تم تدشينه خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- في زيارته الأخيرة لمنطقة القصيم ضمن المشاريع التي تم تدشينها بالمنطقة، حيث باشرت منسوبات الكلية أعمالهن بالمبنى الجديد يوم الأحد الموافق 17/12/1440هـ، وذلك استعدادًا لاستقبال قرابة 830 طالبة مع بداية العام الدراسي الجديد يوم الأحد القادم.

من جهتها، أوضحت عميدة الكلية الدكتورة ماجدة العايد، أن المبنى الجديد تم تجهيزه لاستقبال الطالبات في أربعة تخصصات هي: اللغة الإنجليزية، والدراسات الإسلامية، والرياضيات، والفيزياء، وذلك بتوجيهات من معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة.

وأضافت “العايد” أن المبنى الجديد مزود بكافة المرافق اللازمة للعملية التعليمية على مساحة إجمالية تقدر بـ ١٥٠٠٠ متر مربع، حيث يضم المبنى عدد 27 قاعة دراسية مهيأة لاستقبال الطالبات، بالإضافة إلى خمسة معامل للفيزياء ومعمل للكيمياء، ومعملين للحاسب الآلي مجهزة بجميع المستلزمات، كما يحتوي المبنى على مكتبة رئيسية مجهزة بطاولات للقراءة ومكاتب فردية للبحث والدراسة وعدد من الكتب العلمية والمعارف القيمة، وكذلك صالة كافتيريا بمساحة استيعاب كبيرة للطالبات، وعدد من قاعات الاجتماعات والقاعات التدريبية المجهزة بشكل كامل لإقامة الدورات التدريبية.

وأكدت عميدة الكلية، أن هذا المبنى الجديد يأتي ضمن سعي حكومتنا الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لخدمة الوطن والمواطن، وتطلعاً لتحقيق رؤية ٢٠٣٠، داعية الله تعالى بالتوفيق والسداد للجميع لما فيه خدمة للدين والوطن.