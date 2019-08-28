احدث الأخبار

أمير حائل يناقش 32 مشروعًا خدميًّا متعثّرًا جاوزت تكلفتها مليارَيْ ريال
منطقة حائل
 تطوير وتحسين العلاج الطبيعي بمستشفى الولادة والأطفال
المنطقة الشرقية
 أمير الجوف يطلع على جاهزية كليات ومعاهد التدريب التقني والمهني للعام التدريبي الجديد
منطقة الجوف
 الأمير فيصل بن نواف يلتقي مدير جامعة الجوف وأعضاء مجلس الجامعة
منطقة الجوف
 كلية العلوم والآداب بالنبهانية بجامعة القصيم تستعد لاستقبال قرابة830 طالبة في مقرها الجديد
منطقة القصيم
 هيئة السياحة وفرع وزارة العمل بتبوك يبحثان التعاون في مجال التنمية الأسرية
منطقة تبوك
 تعليم عنيزة تنهي كافة استعداداتها بمدارس الطفولة المبكرة وترحيل المقررات المدرسية
منطقة القصيم
 جامعة القصيم تُشارك في معرض الصين الدولي للكتاب
منطقة القصيم
 بدء إجراء عمليات المفاصل بمستشفى الرس العام
منطقة القصيم
 التويجري يكلف ال شملان لمستشفى الوادي و آل غانم للمراكز المتخصصة بصحة الرياض
منطقة الرياض
 القسم النسائي ببلدية أملج يكثف جولاته الرقابية على المنشآت النسائية
منطقة تبوك
 جامعة الملك خالد تنظم مؤتمر “مقاصد الشريعة بين ثوابت التأسيس ومتغيرات العصر” رجب المقبل
منطقة عسير
أمير حائل يناقش 32 مشروعًا خدميًّا متعثّرًا جاوزت تكلفتها مليارَيْ ريال

أمير حائل يناقش 32 مشروعًا خدميًّا متعثّرًا جاوزت تكلفتها مليارَيْ ريال

منطقة حائل
تطوير وتحسين العلاج الطبيعي بمستشفى الولادة والأطفال

تطوير وتحسين العلاج الطبيعي بمستشفى الولادة والأطفال

المنطقة الشرقية
أمير الجوف يطلع على جاهزية كليات ومعاهد التدريب التقني والمهني للعام التدريبي الجديد

أمير الجوف يطلع على جاهزية كليات ومعاهد التدريب التقني والمهني للعام التدريبي الجديد

منطقة الجوف
الأمير فيصل بن نواف يلتقي مدير جامعة الجوف وأعضاء مجلس الجامعة

الأمير فيصل بن نواف يلتقي مدير جامعة الجوف وأعضاء مجلس الجامعة

منطقة الجوف

كلية العلوم والآداب بالنبهانية بجامعة القصيم تستعد لاستقبال قرابة830 طالبة في مقرها الجديد

كلية العلوم والآداب بالنبهانية بجامعة القصيم تستعد لاستقبال قرابة830 طالبة في مقرها الجديد
http://almnatiq.net/?p=767264
المناطق - النبهانية

باشرت كلية العلوم والآداب بالنبهانية التابعة لجامعة القصيم، عملها في مقرها الجديد، الذي تم تدشينه خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- في زيارته الأخيرة لمنطقة القصيم ضمن المشاريع التي تم تدشينها بالمنطقة، حيث باشرت منسوبات الكلية أعمالهن بالمبنى الجديد يوم الأحد الموافق 17/12/1440هـ، وذلك استعدادًا لاستقبال قرابة 830 طالبة مع بداية العام الدراسي الجديد يوم الأحد القادم.

من جهتها، أوضحت عميدة الكلية الدكتورة ماجدة العايد، أن المبنى الجديد تم تجهيزه لاستقبال الطالبات في أربعة تخصصات هي: اللغة الإنجليزية، والدراسات الإسلامية، والرياضيات، والفيزياء، وذلك بتوجيهات من معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة.

وأضافت “العايد” أن المبنى الجديد مزود بكافة المرافق اللازمة للعملية التعليمية على مساحة إجمالية تقدر بـ ١٥٠٠٠ متر مربع، حيث يضم المبنى عدد 27 قاعة دراسية مهيأة لاستقبال الطالبات، بالإضافة إلى خمسة معامل للفيزياء ومعمل للكيمياء، ومعملين للحاسب الآلي مجهزة بجميع المستلزمات، كما يحتوي المبنى على مكتبة رئيسية مجهزة بطاولات للقراءة ومكاتب فردية للبحث والدراسة وعدد من الكتب العلمية والمعارف القيمة، وكذلك صالة كافتيريا بمساحة استيعاب كبيرة للطالبات، وعدد من قاعات الاجتماعات والقاعات التدريبية المجهزة بشكل كامل لإقامة الدورات التدريبية.

وأكدت عميدة الكلية، أن هذا المبنى الجديد يأتي ضمن سعي حكومتنا الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لخدمة الوطن والمواطن، وتطلعاً لتحقيق رؤية ٢٠٣٠، داعية الله تعالى بالتوفيق والسداد للجميع لما فيه خدمة للدين والوطن.

روابط ذات صلة

جامعة القصيم تُشارك في معرض الصين الدولي للكتاب

جامعة القصيم تُشارك في معرض الصين الدولي للكتاب
تعليم عنيزة تنهي كافة استعداداتها بمدارس الطفولة المبكرة وترحيل المقررات المدرسية

تعليم عنيزة تنهي كافة استعداداتها بمدارس الطفولة المبكرة وترحيل المقررات المدرسية
بدء إجراء عمليات المفاصل بمستشفى الرس العام

بدء إجراء عمليات المفاصل بمستشفى الرس العام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*