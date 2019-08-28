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تطوير وتحسين العلاج الطبيعي بمستشفى الولادة والأطفال

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أمير الجوف يطلع على جاهزية كليات ومعاهد التدريب التقني والمهني للعام التدريبي الجديد

أمير الجوف يطلع على جاهزية كليات ومعاهد التدريب التقني والمهني للعام التدريبي الجديد

منطقة الجوف
الأمير فيصل بن نواف يلتقي مدير جامعة الجوف وأعضاء مجلس الجامعة

الأمير فيصل بن نواف يلتقي مدير جامعة الجوف وأعضاء مجلس الجامعة

منطقة الجوف

الأمير فيصل بن نواف يلتقي مدير جامعة الجوف وأعضاء مجلس الجامعة

الأمير فيصل بن نواف يلتقي مدير جامعة الجوف وأعضاء مجلس الجامعة
http://almnatiq.net/?p=767265
المناطق - الجوف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بالإمارة اليوم، معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري يرافقه أعضاء مجلس الجامعة من وكلاء وعمداء كليات وعمادات مساندة.

واستمع سموه خلال اللقاء من معالي مدير الجامعة إلى الاستعدادات المبكرة التي أعدت لاستقبال العام الدراسي 1441هـ في الجامعة وفروعها بالمحافظات .

كما استمع سمو أمير منطقة الجوف من وكيل التطوير والجودة الدكتور أسامة عارف عن خطوات حصول الجامعة على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والمعايير التي استوفتها جامعة الجوف في هذا المجال.

بعد ذلك قدم وكيل الشؤون التعليمية بالجامعة الدكتور بندر الشمري نبذة عن هيكلة الجامعة الأكاديمية التي شملت الكليات والأقسام والمقررات المستحدثة بما يتوافق مع متطلبات رؤية المملكة 2030، مستمعًا سموه لعرض عن تطور الدراسات العليا في الجامعة قدمه عميد الدراسات العليا الدكتور مشرف الرويلي حيث بلغ عدد البرامج أربعة وعشرين برنامجًا.

من جهته قدم عميد القبول والتسجيل الدكتور ناصر العتيبي شرحًا عن عمليات القبول والتسجيل التي أنجزتها الجامعة استعدادًا للعام الجامعي الجديد، مبينًا أنه قد قُبِلَ 5888 طالبًا وطالبة لهذا العام في جميع فروع الجامعة في سكاكا والقريات وطبرجل ، كما قُبِلَ جميع الطلاب المتقدمين من منطقة الجوف بنسبة 100% ،مبينًا أن الجامعة تحتضن بفروعها لهذا العام 26421 طالبًا وطالبة، منهم طلاب المنح لبعض الدول الشقيقة والصديقة، يدرسون في 56 برنامجًا أكاديميًا تم تطويرها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وفي نهاية اللقاء أعرب سمو أمير منطقة الجوف عن شكره لمعالي مدير الجامعة والقائمين عليها ، منوها بالدور الكبير الذي تقدمه الجامعة للمجتمع الذي يحقق أحلام أبنائنا الطلاب والطالبات في بناء المجتمع ليساعدوا على تحقيق أهم متطلبات رؤية المملكة الطموحة 2030 ، من خلال الاستثمار في أبناء الوطن وتحقيق طموحاته في الوصول إلى القمة .

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