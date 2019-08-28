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تطوير وتحسين العلاج الطبيعي بمستشفى الولادة والأطفال

تطوير وتحسين العلاج الطبيعي بمستشفى الولادة والأطفال
http://almnatiq.net/?p=767266
حفر الباطن - عبدالله السعيدي

دشنت صحة حفر الباطن قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الولادة والاطفال بعد التطوير والتحسين والذي يواكب رؤية الصحة 2030 بتطوير بيئة العمل لتقديم الخدمة في بيئة آمنة وذات جودة العالية .

حيث تم تجهيز القسم بكافة التجهيزات الطبية العالية الخاصة بالأطفال والعلاج الطبيعي لتلبية احتياجات المرضى من الأطفال كما روعي في التحسين خلق بيئة جذابة للأطفال أثناء تلقيهم العلاج الطبيعي ، وتطوير أماكن الانتظار والتي تحتوي على ألعاب ترفيهية وتوعوية إضافة إلى العروض المرئية .

كما تم افتتاح قسم الصيدلة بعد تطوير بيئة العمل وتحسينها وفق المعايير المطلوبة وافتتاح عيادة الاستشارات الدوائية.

صحة حفر الباطن تسعى بشكل مستمر في تطوير كافة المنشآت الصحية وتوفير كافة التجهيزات الطبية لتقديم الخدمة المناسبة للمستفيدين .

ويأتي هذا التطوير والتحسين وفق رؤية وأهداف وزارة الصحة إنطلاقاً من رؤية المملكة ٢٠٣٠

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