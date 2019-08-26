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أمير حائل يناقش 32 مشروعًا خدميًّا متعثّرًا جاوزت تكلفتها مليارَيْ ريال

أمير حائل يناقش 32 مشروعًا خدميًّا متعثّرًا جاوزت تكلفتها مليارَيْ ريال

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تطوير وتحسين العلاج الطبيعي بمستشفى الولادة والأطفال

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أمير حائل يناقش 32 مشروعًا خدميًّا متعثّرًا جاوزت تكلفتها مليارَيْ ريال

أمير حائل يناقش 32 مشروعًا خدميًّا متعثّرًا جاوزت تكلفتها مليارَيْ ريال
http://almnatiq.net/?p=767272
المناطق - حائل

أكد أمين عام مجلس منطقة حائل المكلف المهندس إبراهيم بن عبدالله البدران؛ وجود أربعة مشاريع خدمية متعثرة في المنطقة؛ اثنان منها يتعلقان بالنقل، بتكلفة 36 مليون ريال، واثنان آخران في قطاع المياه، بتكلفة 45 مليون ريال.

وأشار البدران إلى وجود 28 مشروعًا تم سحبها وتجري ترسيتها؛ منها ستة للنقل بتكلفة 505 ملايين ريال، و22 للمياه بتكلفة 1.6 مليار ريال.

جاء ذلك إثر ترؤُّس الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل رئيس مجلس المنطقة، بصالة الاجتماعات الرئيسة بالإمارة، اليوم؛ جلسة المجلس الثالثة في دورة الانعقاد الثالثة للعام المالي 1440/ 1441هـ، بحضور الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ، وأعضاء المجلس.

وأفاد المهندس “البدران” أن المجلس اطّلع على مشاريع إدارة النقل المتمثلة بالمشاريع الجاري تنفيذها؛ منها المشاريع المتناسبة في التنفيذ مع الجدول الزمني البالغة 16 مشروعًا، بإجمالي بلغ 1.4 مليار ريال، إضافة للمتعثّرة والمسحوبة والجاري طرحها وترسيتها.

كنا اطّلع المجلس على سير مشاريع قطاع المياه التي شملت 55 مشروعًا يجري تنفيذها، بمبلغ إجمالي 3.9 مليارات ريال؛ منها 14 مشروعًا يتناسب تنفيذها مع الجدول الزمني، بمبلغ 688 مليون ريال، إضافة للمتعثّرة والمسحوبة والجاري طرحها وترسيتها، وفي نهاية الجلسة أصدر المجلس عددًا من القرارات والتوصيات.

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