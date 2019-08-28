مؤلفون ومؤلفات يوقعون كتبهم ضمن فعاليات مهرجان الكتاب الأول بنادي الشرقية الأدبي

الدمام - عبدالله السعيدي

ضمن فعاليات الموسم الثقافي ومهرجان الكتاب الأول لنادي المنطقة الشرقية الأدبي الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ودشنه وكيل الإمارة الدكتور خالد البتال أمس ” الثلاثاء ” خلال افتتاح المبنى الجديد للنادي المنطقة الشرقية بالتزامن مع ذكرى مرور تأسيس النادي الثلاثين ‘وقّع عدد من الكتاب مؤلفاتهم الصادرة عن النادي في منصة التوقيع بالنادي.

حيث شهد اليوم الأول توقيع الأستاذ ناصر بن سالم الجاسم روايته ” العاصفة الثانية ” الصادرة عن نادي المنطقة الشرقية الأدبي فيما وقعت الدكتورة نعيمة بنت أحمد الغامدي ديوان ” وصايا قيد الأرض ” ( ترجمة لديوان الشاعر سعيد الصقلاوي )من سلطنة عمان– وترجمة ديوان رباعيات للشاعر طلال الجنيبي ” من دولة الإمارات وكذلك وقع الشاعر الأستاذ أسامة بن محمد المسلم روايته ” العرجاء ” الصادرة عن مركز الأدب العربي للنشر

وأكد رئيس مجلس إدارة النادي الناقد محمد بن عبد الله بودي بأن برنامج منصات توقيع الكتب للمؤلفين والمؤلفات ستشهد توقيع أكثر من ” 50 ” كتاب لمؤلفين ومؤلفات في قاعة النادي وتبداً تواقيع المؤلفات من الساعة الرابعة عصرا وحتى التاسعة والنصف مساء.

ووجه رئيس النادي الدعوة إلى كل الكتاب والأدباء والمثقفين من أبناء وبنات المنطقة ورؤساء الأندية الأدبية للحضور والمشاركة مؤكدا بأن النادي يفتتح أبوابه للجميع بكل محبة واهتمام وتقدير .