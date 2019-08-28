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أمريكية ترفع دعوى طلاق ضد زوجها بتهمة الخيانة الزوجية مع عضوة الكونغرس إلهان عمر!

أمريكية ترفع دعوى طلاق ضد زوجها بتهمة الخيانة الزوجية مع عضوة الكونغرس إلهان عمر!
http://almnatiq.net/?p=767297
المناطق_وكالات

تقدمت الأميركية بيث مينيت بقضية طلاق أمام المحكمة ضد زوجها تيم التي قالت أنه أقام علاقة على ما يبدو مع منذ أبريل الماضي مع عضو الكونغرس إلهان عمر، التي انفصلت عن زوجها مؤخراً.

وبحسب “نيويورك بوست” فإن الزوجين انفصلا فعلياً في إبريل الماضي وذلك بعد أن أخبر تيم زوجته بنفسه عن علاقة الخيانة تلك حيث أخبرها أنه أغرم بعضو الكونغرس في مينيسوتا، أثناء العمل معها حيث دفعت “إلهان” إلى تيم ومجموعة “إي ستريت” ما يقرب من 230،000 دولار من خلال حملتها الانتخابية منذ عام 2018 لاستشارات بشأن الاتصالات الرقمية والإعلانات عبر الانترنت.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن عضو الكونغرس شوهدت بالفعل في أحد المطاعم بولاية كاليفورنيا تقضي وقتها مع تيم والذي تسعى زوجته أيضاً إلى الحصول على حضانة ابنها بسبب سفر زوجها المتواصل مع عمر وهو ما لم تنص عليه أيضاً قواعد وظيفته – بحسب الزوجة -.

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