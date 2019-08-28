شركة تنشر إعلان غريب عن وظائف خاصة بالفتيات من ذوات البشرة البيضاء للاستعراض العسكري!

المناطق_متابعات

اشترطت فرقة استعراضية عسكرية، عبر إعلان تجاري تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، على المتقدمات لوظائفها الاستعراضية في ثلاث مدن هي “مكة، جدة، الطائف” على أن يكن من صاحبات البشرة البيضاء أو متوسطة البياض، مبينة أن المقابل المادي سيكون على حسب العمل (تطوعي أو براتب).

ووفقاً لـ «مكة» أكدت إحدى المسؤولات أن الإعلان صحيح، وليس بمقدورهن قبول السمراوات لأنهن اكتفين منهن، ويحتجن للبشرة البيضاء، مبينة أن هذه الاحتياجات مخصصة من قبل الشركة، وهي أعلم بالوضع والموازنة في موظفيها.

وبينت أن الشروط “ألا يقل طول المتقدمة عن 155 سم ولا يزيد على 170 سم، والوزن بين 45 و70 كجم”.