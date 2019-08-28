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الجامعة الإسلامية تدشن مبادرة التعليم الإلكتروني عن بعد لغير السعوديين

الجامعة الإسلامية تدشن مبادرة التعليم الإلكتروني عن بعد لغير السعوديين
http://almnatiq.net/?p=767314
المناطق_الرياض

دشن مدير الجامعة الإسلامية المكلف د. عبدالله بن محمد العتيبي بمقر عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد مبادرة “التعليم الإلكتروني عن بعد لغير السعوديين” إحدى مبادرات الجامعة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030.

وأطلق د. العتيبي خلال التدشين الذي حضره عدد من المسؤولين في الجامعة أول برنامجين تعليميين يستفيد منها طلاب العلم من مختلف الدول، وهما برنامج بكالوريوس الشريعة، وبرنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وأوضح مدير الجامعة بأن مبادرة التعلم عن بعد تعد من المبادرات الاستراتيجية التي اهتمت الجامعة بتنفيذها تحقيقًا لأهداف الجامعة المتمثلة في نشر العلم باستخدام وسائل تقنية حديثة أكثر وصولاً وانتشارًا لخدمة أكبر عدد من الراغبين في تعلم الشريعة الإسلامية واللغة العربية لغير الناطقين بها، كما أنها تأتي ضمن مبادرات الجامعة المتواكبة مع رؤية المملكة 2030 والتي تم اعتمادها من قبل مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم.

وقال: إن الجامعة ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد أكملت تجهيز عدد من القاعات الذكية المزودة بخدمات عالية الدقة والجودة الالكترونية وتضم 3 قاعات بتقنية (VR) و8 استديوهات للبث المباشر واستديو للإنتاج المرئي.

وأشار إلى أن برنامج “بكالوريوس الشريعة عن بعد” يهدف إلى خدمة الدين الإسلامي ونشر منهجه القويم المبني على مفهوم الوسطية والاعتدال والحد من انتشار الفكر المتطرف والمذاهب المنحرفة، فيما يأتي برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها تعزيزًا لعمق المملكة العربي والإسلامي في الربط الحضاري العلمي بين القارات الثلاث، وتحقيقاً لرؤيتها في نشر اللغة العربية، حيث ينطلق البرنامج من مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى جميع أنحاء العالم باستخدام أحدث التقنيات وأكثرها كفاءة من الناحية التعليمية والاقتصادية. مضيفًا بأن البرنامجين يستهدفان أكثر من 30 ألف طالب من مختلف الجنسيات خلال عامين.

ونوه د.العتيبي بما تحظى به الجامعة من دعم لامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله مما مكنها من أداء رسالتها في نشر العلم والمعرفة في جميع أقطار العالم.

من جهته أعلن عميد التعلم الإلكتروني والتعلم عن بعد الدكتور رجاء المعيلي عن فتح باب التسجيل في البرنامجين من خلال الرابط التالي: https://islamicuniversity.online

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